Empresário come banana da obra de arte que comprou por R$ 35 milhões; veja o vídeo

O empresário de criptomoedas Justin Sun, de 34 anos, cumpriu sua promessa e comeu, nesta sexta-feira (29), a banana da obra de arte que arrematou por US$ 6,2 milhões (cerca de R$ 37 milhões, na cotação atual) em um leilão.

O fundador da plataforma Tron comeu a fruta durante uma coletiva de imprensa em Hong Kong. Ele também aproveitou para fazer um elogio a obra de arte, que descreveu como “icônica”, e traçou um paralelo entre a arte com as criptomoedas. Sun publicou o registro do momento em seu perfil no X (antigo twitter).

Confira o vídeo:

“É muito melhor do que outras bananas”, comentou Sun após provar a fruta pela primeira vez. “É realmente muito boa.”

A banana fazia parte da obra de arte “Comedian”, do artista italiano Maurizio Cattelan, que consistia na fruta pendurada em uma parede com a ajuda de um grande pedaço de fita prateada. No leilão, realizado em Nova York, no dia 20 de novembro, o trabalho artístico foi disputado por sete compradores e arrematado por Sun, que, na ocasião, já havia avisado que comeria a fruta, segundo o exemplo de duas outras pessoas que já haviam usado a obra como alimento nas galerias onde ela esteve exposta ao redor do mundo.

VEJA MAIS:



“Isso não é apenas arte. Representa um fenômeno cultural que cria pontes entre os mundos da arte, dos memes e da comunidade das criptomoedas”, disse o empresário quando comprou a obra.

Anteriormente, o executivo já havia chamado a atenção do mundo das artes ao adquirir uma escultura de Alberto Giacometti, "The Nose", por US$ 78,4 milhões (R$ 422 milhões em valores da época), em 2021.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)