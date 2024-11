Banana colada com fita na parede é vendida em leilão por R$ 35 milhões

Uma banana com fita adesiva, identificada como obra de arte Comedian, do artista italiano Maurizio Cattelan, foi vendida por aproximadamente R$ 35,7 milhões em um leilão de Nova York nesta última quarta-feira (20). Sete interessados disputaram o trabalho artístico, que é basicamente uma banana pendurada na parede com a ajuda de um grande pedaço de fita prateada.

“Isso não é apenas arte. Representa um fenômeno cultural que cria pontes entre os mundos da arte, dos memes e da comunidade das criptomoedas”, disse o empresário que comprou a obra.

O comprador prometeu ainda que vai “comer, pessoalmente, a banana como parte desta experiência artística única, honrando seu lugar, tanto na história da arte, quanto na cultura popular”.

Esta é a terceira versão da obra, pois a banana já foi comida em outras duas ocasiões. Na primeira, exibida em 2019, o artista performático David Datuna retirou a banana da parede e a comeu. Na segunda vez, ocorreu durante uma exposição na Coreia do Sul, quando um visitante, alegando estar com fome, decidiu comer a fruta.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)