BMW por R$ 500? Leilão da Receita Federal traz carros com preços inacreditáveis; confira

A Receita Federal liberou um novo leilão com preços atrativos que tem chamado a atenção de quem busca por veículos e produtos de qualidade a preços baixos. A sessão, marcada para o dia 30 de setembro, traz um total de 160 lotes, incluindo carros, caminhões, acessórios eletrônicos, roupas de grife e utensílios domésticos. O destaque fica por conta de veículos que podem ser arrematados por valores iniciais extremamente baixos, com lances que partem de R$ 300.

Entre os veículos leiloados estão uma BMW 328i, ano 1998, com lance inicial de R$ 500, e um Fiat Uno Mille 1996, que pode ser adquirido a partir de R$ 300. Embora o Uno precise de reparos mecânicos, como a substituição do volante quebrado, seu valor de mercado é estimado em R$ 4 mil.

Além dos carros de passeio, também há veículos de maior porte no leilão. Um caminhão Mercedes-Benz, listado no lote 110, tem lance inicial de apenas R$ 500, enquanto o item mais caro do leilão é um caminhão Volvo FH 440, avaliado em R$ 300 mil, com lance inicial de R$ 99 mil.

Outro destaque é o Toyota Corolla Cross, modelo 2021, que aparece com lance inicial de R$ 70 mil. No mercado de usados, esse mesmo modelo é vendido por cerca de R$ 135 mil, e um zero-quilômetro custa não menos que R$ 179.890 nas concessionárias.

As propostas para o leilão podem ser enviadas de 23 de setembro até às 18h do dia 27 de setembro, e a sessão final ocorrerá no dia 30, às 10h (horário de Brasília). Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar e fazer lances, diretamente pela internet.

As mercadorias dos grupos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 90, 91, 92, 93, 94, 95,96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 123,124, 125, 126, 127, 128, não poderão ser comercializadas.

Lista de carros disponíveis no leilão

Mercedes-Benz LS 1630 1995

💸 Valor mínimo: R$ 500,00

Toyota Corolla Cross XRE 2021

💸 Valor mínimo: R$ 70.000,00

Toyota RAV4 2014

💸 Valor mínimo: R$ 40.000,00

BMW 328i 1998

💸 Valor mínimo: R$ 500,00

Fiat Uno Mille 1996

💸 Valor mínimo: R$ 300,00

Renault Master 2013

💸 Valor mínimo: R$ 33.000,00

JAC J6 2.0 Diamond

💸 Valor mínimo: R$ 6.000,00

Ford Fiesta sedã 1.6 SEA 2014

💸 Valor mínimo: R$ 10.800,00

Chevrolet Astra GL 1999

💸 Valor mínimo: R$ 3.000,00

Scania G 380 A

💸 Valor mínimo: R$ 45.000,00

Chevrolet Meriva 2003

💸 Valor mínimo: R$ 3.600,00

Volvo FH 440

💸 Valor mínimo: R$ 99.000,00

Chevrolet Meriva Joy 2007

💸 Valor mínimo: R$ 1.000,00

Quem pode participar do leilão?

Pessoas físicas podem participar do leilão sob os seguintes critérios:

ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada;

ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF);

ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Já para pessoas jurídicas, os critérios são os seguintes:

ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);

ou, no caso do responsável da empresa ou de seu procurador, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

Como participar do leilão?

Para participar do leilão apresentando um lance, o interessado precisa seguir os seguintes passos:

entre 23 e 27 de setembro, observando os horários estabelecidos pela Receita, acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC);

selecionar o edital do leilão em questão, de número 0800100/000004/2024 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL;

escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em "incluir proposta";

aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita;

e incluir o valor proposto (que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita), e salvar.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)