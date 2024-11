Mulher é presa após tentar vender o filho em 'leilão' nas redes sociais

Uma jovem de 21 anos foi presa em Houston, nos Estados Unidos, por suspeita de tentar vender o próprio filho, enquanto estava grávida, em uma espécie de "leilão" nas redes sociais. Em setembro deste ano, três dias antes dar à luz, a acusada, identificada como Juniper Bryson, compartilhou publicações no Facebook informando que procurava pais adotivos para o bebê.

Juniper pediu a um parente que encontrasse alguém que quisesse adotar o seu filho, dizendo, ainda, que queria receber um pagamento pela criança. "Ela precisa de alguém lá durante o parto e levar o bebê para casa. Ela não quer que ele vá para um orfanato.", dizia a postagem, segundo o EXTRA.

A genitora disse ainda que buscava o "maior lance" pelo bebê, como se fosse um leilão.

Sem saber da exigência imposta pela mãe da criança, uma mulher interessada em adotar, chamada Wendy Williams, viajou para acompanhar o nascimento do bebê e, junto com seu marido, chegou a assinar um documento de adoção. No entanto, a mãe da criança, posteriormente, fez uma nova publicação informando que havia encontrado um lar para o bebê e mencionou Wendy, o que levou a mulher a receber mensagens ofensivas, sendo acusada de ter "comprado" a criança.

Após descobrir a fraude, Wendy, que é assistente social, contatou os serviços de proteção à criança, que alertaram a polícia. Ela explicou aos agentes que estava confusa com a situação, pois nunca houve qualquer conversa sobre pagamento pela compra da criança. Após a denúncia, Juniper, a mãe biológica, concordou em assinar documentos renunciando à custódia do filho e foi detida sob fiança de R$ 173 mil. Wendy pediu a custódia da criança, mas, segundo o que revelou ao canal ABC 13, o juiz determinou que o bebê fosse encaminhado a um conhecido de Juniper.

Juniper foi presa em 26 de setembro, já com dois mandados de prisão pendentes. O bebê testou positivo para drogas no hospital.

Juniper sendo presa por tentar vender o próprio filho (Foto/Redes sociais)

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)