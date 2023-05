Desaparecimento de brasileira em Paris mobiliza polícia francesa, familiares e amigos

Uma brasileira está desaparecida desde 6 de maio em Paris, capital da França. O sumiço de Fernanda Santos de Oliveira, de 44 anos, natural de Botucatu (SP), além de mobilizar familiares e amigos, também envolve buscas por parte da polícia francesa.

Ao portal g1, a irmã Maria Aparecida, de 52 anos, contou que Fernanda mora há pouco mais de um ano em Boulogne-Billancourt, região do subúrbio de Paris. "Ela foi em abril do ano passado, viveu um tempo com uma familiar nossa e acabou ficando por lá. Arrumou um lugar e um emprego num restaurante”.

Os familiares afirmam que Fernanda foi vista pela última vez no dia 6 de maio. Na ocasião, ela saiu de casa sem documentos e celular, levando apenas uma bolsa de mão, um trotinete (tipo de patinete) e o passaporte. No entanto, Maria Aparecida afirma que não tem notícias da irmã desde 3 de maio.

O caso foi comunicado ao Consulado Brasileiro em Paris, que já realizou buscas em hospitais e unidades do Instituto Médico Legal (IML) da região. Ninguém foi encontrado com as características de Fernanda.

O desaparecimento também foi comunicado à polícia francesa, que registrou dois boletins de ocorrência. Com o objetivo de tentar encontrá-la, amigos e colegas do trabalho de Fernanda - que trabalhava no restaurante francês Pedra Alta - espalharam cartazes em Paris.