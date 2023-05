Governo de SC providencia retorno do menino de 2 anos que foi encontrado em SP

O menino Nicolas Areias Gaspar, de 2 anos, que desapareceu no último dia 30 de abril em Florianópolis, Santa Catarina, foi encontrado na noite da última segunda-feira (08) em um carro com duas pessoas em São Paulo. O governo de Santa Catarina está providenciando o retorno da criança para o estado.

Inicialmente, o governo informou que as autoridades viajavam para São Paulo durante a madrugada desta terça (09), mas às 8h35, o Estado confirmou que a ida depende ainda de uma decisão judicial para liberar.

Depois de ser localizada em São Paulo, a criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar. O comandante-geral da PMSC, Aurélio José Pelozato da Rosa, informou que a expectativa é de que assim que chegar em Santa Catarina, o menino seja entregue a família.

VEJA MAIS

A criança foi encontrada em um veículo com Roberta Porfírio, de 41 anos, e Marcelo Valverde, 52. Os dois foram presos em flagrante por tráfico de pessoas e devem passar por audiência de custódia nesta terça.

Segundo as investigações, no dia 30 de abril, quando a criança havia desaparecido em Florianópolis, as autoridades constataram que um carro branco com placas adulteradas saiu do estado de Santa Catarina para São Paulo. A proprietária do veículo foi identificada e passou a ser monitorada.

Quando foi parada, Roberta Porfírio apresentou um documento e disse que era a Certidão de Nascimento da criança. Roberta também falou que a mãe de Nicolas o teria doado e que os dois estariam indo ao fórum para regularizar a situação. Marcelo também foi indiciado.

Internação da mãe do menino

Desde o dia 2 de maio, a mãe de Nicolas está hospitalizada em Santa Catarina. Ainda não há informações sobre a razão de internação ou sobre seu estado de saúde atual dela. Na segunda-feira, estava previsto que ela prestasse depoimento, no entanto, o hospital não deu retorno para permitir que a mulher fosse ouvida.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).