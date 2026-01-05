Delcy Rodriguez assume como presidenta interina da Venezuela nesta segunda-feira (5)
Posse foi presidida pelo seu irmão e líder do parlamento, além do filho de Maduro
A vice de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, tomou posse como presidenta interina da Venezuela nesta segunda-feira (5). Ato foi concretizado durante cerimônia na Assembleia Nacional do país. Nomeação aconteceu após a captura do ex-presidente do país, durante operação militar dos Estados Unidos da América (EUA), na madrugada do último sábado (3).
O juramento foi presidido por Jorge Rodríguez, irmão de Delcy. Também esteve presente durante a cerimônia, o filho de Maduro, Nicolás Maduro Guerra. O novo parlamento da Venezuela abriu suas portas em 5 de janeiro com gritos de "Vamos lá, Nico!" enquanto denunciavam veementemente a recente captura do líder de esquerda.
Seu irmão, atual chefe do Parlamento, presidiu o ato de posse. Rodríguez afirmou que assume o cargo em "horas terríveis de ameaça contra a estabilidade e a paz da nação". E, ainda, declarou que chega ao posto com "dor, mas com honra".
