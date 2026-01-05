Delcy Rodriguez assume como presidenta interina da Venezuela nesta segunda-feira (5)

A vice de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, tomou posse como presidenta interina da Venezuela nesta segunda-feira (5). Ato foi concretizado durante cerimônia na Assembleia Nacional do país. Nomeação aconteceu após a captura do ex-presidente do país, durante operação militar dos Estados Unidos da América (EUA), na madrugada do último sábado (3).

Venezuela está sob novo comando Parlamento venezuelano escolhe nova governante Jorge Rodríguez preside parlamento venezuelano Jorge Rodríguez é reeleito para parlamento venezuelano Delcy Rodriguez, nova presidente interina da Venezuela

O juramento foi presidido por Jorge Rodríguez, irmão de Delcy. Também esteve presente durante a cerimônia, o filho de Maduro, Nicolás Maduro Guerra. O novo parlamento da Venezuela abriu suas portas em 5 de janeiro com gritos de "Vamos lá, Nico!" enquanto denunciavam veementemente a recente captura do líder de esquerda.

VEJA MAIS

Seu irmão, atual chefe do Parlamento, presidiu o ato de posse. Rodríguez afirmou que assume o cargo em "horas terríveis de ameaça contra a estabilidade e a paz da nação". E, ainda, declarou que chega ao posto com "dor, mas com honra".