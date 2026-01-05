Jorge Rodríguez é reconduzido à presidência da Assembleia da Venezuela

O deputado venezuelano Jorge Rodríguez foi reconduzido à presidência da Assembleia Nacional da Venezuela nesta segunda-feira, 5, conforme comunicados oficiais divulgados após a sessão de instalação do período legislativo de 2026.

Em outro comunicado, a Assembleia destacou declarações do deputado Nicolás Maduro Guerra, filho de Nicolás Maduro, feitas durante a mesma sessão.

Segundo o texto oficial, o parlamentar afirmou que "a identidade histórica e soberana do povo venezuelano prevalecerá diante das agressões externas", acrescentando que "se o governo dos Estados Unidos é Monroe, nós somos Simón Bolívar".

As declarações ocorreram após os ataques americanos contra o território venezuelano, que culminaram na captura do presidente do país sul-americano no fim de semana.

A nota acrescenta que a fala fez referência à "doutrina intervencionista dos Estados Unidos", ainda em menção à operação militar realizada no sábado, que resultou no que o comunicado classificou como "sequestro de Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores".

O texto afirma que o episódio foi classificado como "uma agressão sem precedentes aos princípios básicos do direito internacional".

Em nota separada, a Assembleia Nacional anunciou ainda que o deputado Jorge Rodríguez presidirá a "Comissão Especial para a Libertação" de Maduro e Cilia.

Segundo o comunicado, a formação da comissão foi informada pelo ministro da Comunicação e Informação, Freddy Ñáñez, após reunião do conselho de ministros realizada no domingo.