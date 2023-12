Onde será a próxima COP? Veja as cidades candidatas para sediar a COP 29

A 28ª Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) começou nesta quinta-feira (30) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O evento, que acontece uma vez por ano, reúne delegados de quase 200 países, além de empresas, investidores e lobistas da indústria.

A COP-29, que será realizada no próximo ano, ainda não tem local definido. A conferência estava originalmente planejada para ser sediada no Leste Europeu, mas as tensões geopolíticas ligadas à guerra na Ucrânia complicaram a escolha.

A Rússia, que era uma das candidatas, acabou retirando a candidatura, alegando que houve politização na definição do anfitrião. Agora, as únicas candidatas restantes são a Armênia e o Azerbaijão. No entanto, a rivalidade entre esses países dificulta uma decisão. Se não houver consenso, Bonn, na Alemanha, onde o Secretariado da UNFCCC está sediado, pode ser a alternativa.

A decisão final sobre a cidade anfitriã da COP29 deverá ser tomada nos próximos dias, durante a cúpula da COP28, que está acontecendo em Dubai. Enquanto isso, os países candidatos continuam a se preparar e a negociar, na esperança de sediarem o evento global.

Sobre a COP 30

A COP30, a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), já tem sede definida e será realizada em Belém do Pará, no Brasil, em novembro de 2025.

A candidatura do Brasil foi oficializada em maio e recebeu apoio praticamente unânime dos demais países sul-americanos, uma exigência da ONU para a escolha. O processo de organização do evento já está em curso.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a escolha da capital paraense é uma forma de mostrar ao mundo a importância da Amazônia. “Se todos falavam da Amazônia, por que, então, não fazer a COP num estado da Amazônia, para que eles conheçam o que é? O que são os rios, as florestas, a fauna. O pessoal se prepare porque vai ter gente do mundo inteiro e vão ficar maravilhados com a cidade de Belém”, afirmou Lula.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)