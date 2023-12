Na COP 28, Governo do Pará assina acordos para impulsionar a pecuária sustentável

No primeiro dia de participação da delegação do Governo do Pará na 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28, em Dubai, serão assinados dois acordos para impulsionar a pecuária sustentável no Estado. A informação foi dada pelo governador Helder Barbalho, em entrevista para o programa Bom Dia Pará, do Grupo Liberal.

“Hoje inicia a jornada do Estado Pará nesta COP. E começamos já com entregas importantes, já que hoje nós estaremos firmando duas importantes parcerias com fundos ambientais que estarão disponibilizando recursos que fortaleçam as estratégias para a redução de emissões no Estado, que é compatibilizar a pecuária com a sustentabilidade”, adiantou o governador.

Helder Barbalho explicou que serão assinados dois acordos, com o Fundo Bezos e com a JBS, para que o Estado receba recursos para ajudar o setor da pecuária do Estado a ter integridade e assim continuar gerando emprego e renda, já que a atividade é a segunda maior estratégia econômica do Estado, que é o segundo maior produtor brasileiro na área.

“Os recursos irão diretamente para os produtores rurais do Estado, mediante comprometimento de que a atividade da pecuária possa ajudar o Pará na redução do desmatamento e das emissões de carbono. Nós adotamos que, até 2026, 100% da pecuária do Pará estará sendo chipada, para garantir a integridade da atividade e que possamos conhecer sua origem, que seja com sustentabilidade. Para isso, precisamos de recurso, e ao invés de usarmos recursos públicos, vamos captar recursos da iniciativa privada”, detalhou.

Durante a entrevista, o governador também adiantou algumas outras programações da delegação paraense. Neste sábado (2), por exemplo, será lançado o Plano Estadual de Recuperação da Vegetação Nativa.

“Vamos lançar o plano de restauro de áreas florestais, em um plano ousado, de restaurar 5,7 milhões de hectares até 2035. Faremos também a prestação de contas do Plano de Bioeconomia, lançado ano passado em Sharm el-Sheikh, no Egito [na COP 27]. Também apresentaremos o programa de pagamento por serviços ambientais para agricultura familiar, permitindo que o produtor possa receber por preservar a floresta”, relatou.

Oportunidade

De acordo com Barbalho, a presença do Governo do Pará na COP 28 é uma grande oportunidade para o Estado auxiliar o Brasil a recuperar o protagonismo na agenda climática, avançar em parcerias para a preservação e também para a Amazônia ser vista pelo mundo.

“Por participarmos da COP 28 e sermos sede da COP 30, vivemos um momento em que o mundo olha para nós e se dispõe a nos incluir na agenda climática. E quando eu falo mundo, eu falo o Brasil, inclusive. Queremos que o Brasil enxergue a Amazônia e o Norte como uma solução para os desafios mundiais e nos ajude a apresentar essa imagem de compromisso e modernidade”, disse o governador.

Ele falou também sobre a necessidade de transformar a floresta em vocação do Estado, além da agricultura, pecuária e mineração. "Precisamos fazer com que floresta seja uma nova vocação. E esta é a minha busca: fazermos disto uma grande oportunidade para um novo tempo e uma nova história no estado do Pará”, avaliou.

A respeito das expectativas para a realização da COP 30, em Belém, em novembro de 2025, o governador paraense afirmou que há um planejamento de obras para melhorar a capital, em mobilidade urbana, saneamento e abastecimento de água e ampliação da rede hoteleira. A meta é que a COP 30 deixe um legado aos paraenses.

“Estou certo que, com as nossas singularidades, faremos um belo evento. Será uma grande oportunidade para que as cidades da região metropolitana de Belém possam ser cidades melhores, mas principalmente que haja um legado para o meio ambiente, virando a chave do desmatamento, das emissões de carbono, garantindo com que o Pará seja um estado que construa um novo momento, compatibilizando pessoas e preservação da floresta”, finalizou.