'Fundo Amazônia precisa financiar melhorias das nossas cidades', defende Jader Filho na COP 28

Nesta sexta-feira (1º), aconteceu, em Dubai, a abertura do Pavilhão Brasil na 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28. O ministro das Cidades do governo brasileiro, Jader Filho, participou do painel de abertura e defendeu que o cuidado com as pessoas esteja inserido nas iniciativas da agenda climática.

• Veja tudo sobre a COP 28

Em entrevista exclusiva para o Grupo Liberal, após o painel, o ministro lembrou que a Amazônia não é composta apenas de florestas, mas também de pessoas.

“Na Amazônia, são mais de 29 milhões de brasileiros, e nós precisamos cuidar das pessoas. Se a gente ficar só tratando do meio ambiente, excluindo as cidades, excluindo as pessoas, vamos ficar só trabalhando com comando e controle e isso não é sustentável. O compromisso do governo do presidente Lula é desmatamento zero e nós vamos trabalhar incansavelmente por isso, mas também precisamos inserir a questão das cidades nessa discussão climática”, pontuou.

Jader Filho propôs que o Fundo Amazônia também seja usado para este objetivo. “O Fundo Amazônia precisa financiar também as melhorias das nossas cidades, para que a gente possa cuidar das pessoas, gerando bons empregos, trazendo uma saúde de qualidade para as nossas cidades, trazendo uma boa moradia. Só no Pará, são mais de 13 mil unidades habitacionais, só no Minha Casa, Minha Vida Urbano”, lembrou. O Fundo Amazônia é uma iniciativa administrada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que visa captar e aplicar recursos no combate ao desmatamento e uso sustentável da região.

VEJA MAIS

“É isso que a gente veio discutir aqui: sabendo da responsabilidade que o Brasil tem no combate ao desmatamento e no cuidado com o meio ambiente, mas também trazendo a pauta das pessoas e das cidades, que é onde a maioria da população da Amazônia vive. Então é lá que a gente precisar dar uma boa qualidade de vida para as pessoas”, finalizou.