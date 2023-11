Fundo climático para perdas e danos de países vulneráveis é aprovado no 1º dia da COP 28

Foi aprovada nesta quinta-feira (30), no primeiro dia da programação da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 28), um fundo climático para financiar as perdas e danos dos países vulneráveis. A medida foi decidida em uma reunião com a participação de delegados de quase 200 países, concretizando assim o principal resultado da COP 27, realizada ano passado no Egito, na qual o princípio da criação do fundo foi aprovado, mas sem a definição dos detalhes.

"Escrevemos hoje uma página da história (...) a rapidez com que o fizemos não tem precedentes", declarou o emiradense Sultan Al Jaber, presidente da COP 28. O evento segue até o dia 12 de dezembro.

No dia 4 de novembro, em Abu Dhabi, países do Norte e do Sul estabeleceram as regras de funcionamento do fundo, cujo lançamento efetivo está previsto para 2024. Pelo texto aprovado, o fundo ficará guardado provisoriamente, por um período de quatro anos, no Banco Mundial.

"Os países ricos agora precisam anunciar contribuições significativas", disse Friederike Röder, da ONG Global Citizen.

Para Madeleine Diouf Sarr, presidente do grupo de países menos desenvolvidos, que representa 46 das nações mais pobres, a criação do fundo tem "enorme significado para a justiça climática".

Grande produtor de hidrocarbonetos, os Emirados já anunciaram uma contribuição de 100 milhões de dólares (489,2 milhões de reais) - valor distante das dezenas de bilhões de dólares necessários para financiar os danos climáticos sofridos pelas nações mais vulneráveis, que historicamente têm contribuído menos para o aquecimento global.

Estados Unidos e outros países mais desenvolvidos não concordaram em tornar as suas contribuições obrigatórias, defendendo que fossem voluntárias. Eles também defendem que a base de nações contribuintes para o fundo seja expandida para grandes países emergentes, como a China e a Arábia Saudita.