Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues viaja a Dubai para a COP 28; vídeo

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, embarcou no início da madrugada desta quarta-feira (29) com destino a Dubai, onde participará da COP 28 (Conferência de Mudanças Climáticas da ONU).

A viagem, que ainda teve uma conexão em Lisboa (POR) antes de chegar aos Emirados Árabes, foi aprovada e autorizada pela Câmara Municipal de Belém. Em nota ao Grupo Liberal, a Prefeitura de Belém reforçou que passagens e hospedagens não serão custeadas pelo erário público e ressalta a importância de participar do evento, já que Belém sediará a COP 30.

O tema gerou polêmica entre vereadores da capital. Matheus Cavalcante disse: "Nesse momento, em que a cidade está com tantos problemas sociais, o Edmilson quer passear em Dubai, por mais de uma semana, com tudo pago com o dinheiro do contribuinte e ainda vai receber diária para fazer essa viagem. Ele e a comitiva dele".

Por outro lado, Mauro Freitas rebateu: "Como é que o prefeito de uma capital em que vai ser realizada a COP 30, não vai a uma cidade importante para olhar e aprender como funciona esse encontro mundial, que é tão importante para a nossa cidade e para o nosso Estado?"

A ausência de Edmilson Rodrigues por conta da viagem está prevista para o período de 28 de novembro a 7 de dezembro. A COP começa nesta sexta-feira (30) e seguirá até o dia 12 de dezembro.