Comitiva paraense do Sebrae embarca para a COP-28, em Dubai

Uma comitiva paraense embarcou rumo à Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para participar da cúpula do clima da ONU, a COP-28, no período de 01 a 12 de dezembro. O grupo é liderado pelo diretor-superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Pará, Rubens Magno, e composto por técnicos da instituição, conselheiros e empresários.

A equipe participará do evento com intuito de observar as temáticas sobre empreendedorismo e pequenos negócios abordadas no evento, que reúne lideranças, autoridades e representantes do mundo inteiro. A missão também visa analisar o papel que os microempreendimentos desenvolvem para contribuir, positivamente, com as questões climáticas. A participação funcionará, ainda, como uma preparação para as oportunidades que a COP 30 proporcionará aos empreendimentos desse segmento em Belém, no ano de 2025.

De acordo com Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará, a intenção é entender como os pequenos negócios se prepararam para a COP 28, quais as principais ações promovidas para bem receber os visitantes e como adotaram, no dia a dia, as práticas e processos para mitigar as questões climáticas, como a redução de emissões de gases de efeito estufa nos processos diários.

“Acima de tudo, ao retornar para Belém, queremos ajudar a disseminar para os pequenos negócios paraenses as boas práticas adotadas em Dubai, para que façamos uma excelente edição da COP 30 em nossa cidade”, afirma.

O empresário Wigor Oliveira, que integra a comitiva paraense, não escondeu o entusiasmo com a oportunidade. “Quero entender como funciona a COP, analisar as melhores práticas e como estão se organizando para que consigamos realizar um grande evento em Belém. Também é importante olhar para os pequenos negócios, que é o público do Sebrae, para saber como podemos contribuir para que todos obtenhamos sucesso com esse grande evento em nossa cidade”, contou.

