Grupo Liberal vai ao Oriente Médio para cobertura especial da COP 28

O Grupo Liberal vai estar presente mais uma vez na cobertura de um grande evento global, a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 28), em Dubai, nos Emirados Árabes. Direto do Oriente Médio, o público terá acesso aos principais acontecimentos e desdobramentos do encontro que reúne especialistas, chefes de Estado e representantes de governo.

Os jornais O Liberal e Amazônia, a TV Liberal e o portal OLiberal.com, além da rádio Liberal e das redes sociais, levarão ao público entrevistas com autoridades, notícias das principais resoluções e polêmicas, tudo sob a perspectiva particular de quem vive na Amazônia, região que certamente estará no centro do debate. A cobertura da COP 28, assim como foi a da COP 27 no ano passado, no Egito, projeta o acontecerá em 2025, em Belém, quando a capital do Pará vai abrigar a COP 30.

VEJA MAIS

Para a cobertura da COP 28, o grupo escolheu a jornalista Fábia Sepêda, 30 anos, repórter da TV Liberal, em Belém, que embarca nesta terça-feira (28). Ela permanecerá em Dubai até o encerramento da conferência, que ocorre de 30 de novembro a 12 de dezembro. Fábia chega a Dubai nesta quarta-feira (29), um dia antes da programação da COP 28 começar.

A repórter conta que desde quando recebeu a notícia de que faria a cobertura do evento, em setembro, vem se preparando. “Eu tenho pesquisado muito sobre Dubai. É um lugar de religião islâmica, de língua árabe e com tradições totalmente diferentes da do Brasil. Também tenho estudado ainda mais sobre a Amazônia para ver com o nosso olhar. Olhar como futura sede da COP e como a gente pode, com a experiência que nós vamos ter nessa COP 28, com as delegações que estão indo para lá, como é que isso pode ser feito e aprendizado para a gente. Então, tenho tentado olhar dessa forma para os nossos”, conta a jornalista.

“A gente precisa estar nesses espaços internacionais onde grandes decisões são tomadas e a gente enquanto população amazônica, é importante a gente está se preparando junto com outros profissionais. A gente quer fazer uma grande cobertura em Dubai e se preparar para o que vai acontecer no Pará em 2025”, completa.

"Diante de um evento da grandeza da COP, a cobertura jornalística do Grupo Liberal em Dubai desempenha um papel importante ao ser uma voz da Amazônia no debate global sobre mudanças climáticas. Vamos produzir conteúdos especiais para todos nossos veículos, como portal, redes sociais, jornais impressos e rádio", diz Felipe Melo, diretor de Conteúdo do Grupo Liberal. "Ao estarmos presentes na COP 28, queremos relatar diretamente do epicentro das discussões ambientais, não apenas sobre os desafios enfrentados pelo planeta, mas também destacar a urgência de preservar a Amazônia, um ecossistema vital para a vida na Terra, já com vistas da realização da COP 30, que ocorrerá em Belém, em 2025. Sem dúvida, será uma grande experiência profissional para nós, do grupo", completa.

Desafios climáticos têm a Amazônia em foco

De acordo com o diretor da TV Liberal, Carlos Bonatelli, a COP 30 é um dos eventos mais significativos que o Pará vai sediar. “A importância da Amazônia nesse momento de desafios climáticos é tema de debates no mundo todo. Nada melhor do que nós, que vivemos aqui, falarmos pela Amazônia. O mundo fala dela, a Amazônia quer falar e nós seremos a voz”, afirma o diretor.

Ainda segundo Carlos, ter uma repórter para cobrir a COP 28 é trazer o olhar do paraense diretamente de Dubai. “A experiência que a jornalista Fábia Sepêda vai trazer, com certeza, agregará muito valor a nossa cobertura especial da COP, em 2025, no Pará. O telespectador vai poder acompanhar tudo o que estiver acontecendo com exclusividade em todos os telejornais da TV Liberal, O Liberal e nas plataformas digitais do Grupo. Uma cobertura que vai ficar na história das grandes reportagens já feitas pela imprensa do Pará”, afirma.

Saiba o que é a COP 28

A COP 28, que ocorrerá de 30 de novembro a 12 de dezembro de 2023 em Dubai, Emirados Árabes Unidos, é um evento de grande porte global. De acordo com o IPCC, espera-se ações mais concretas nesta conferência em comparação com a COP 27, cujas negociações em grande parte permaneceram apenas no papel. Portanto, são necessárias ações robustas e implementação rápida de planos já existentes, levando em consideração tecnologias para a redução de metade das emissões até 2030, recursos financeiros e a urgência do tempo para evitar grandes impactos socioeconômicos, de acordo com o especialista Paulo Artexo (USP).

O Brasil desempenha um papel crucial na COP 28, particularmente devido à importância estratégica da Floresta Amazônica e ao seu protagonismo em várias iniciativas de redução de emissões de gases de efeito estufa. O país também é um exemplo notável de transição energética que pode ser seguido por outros países.

Em um cenário geopolítico mais amplo, a COP 28 também é um momento para considerar as diferenças entre países desenvolvidos e aqueles mais vulneráveis às mudanças climáticas. Os países desenvolvidos têm uma responsabilidade histórica maior nas emissões de gases de efeito estufa, enquanto os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, muitas vezes os mais atingidos pelas mudanças climáticas, lutam para se adaptar aos seus impactos. A justiça climática, portanto, deve ser um dos princípios orientadores das negociações.

Espera-se que a COP 28 amplie a inclusão de diferentes atores da sociedade, como corporações, empresas, indústrias e ONGs, no processo de tomada de decisões climáticas e avance no debate. Este evento fornece uma plataforma para o Brasil, bem como outros países, mostrarem suas realizações, comprometerem-se com as metas climáticas ou novos compromissos, assim como fortalecerem políticas de reflorestamento e financiamento climático.