COP 28: Pará será representado por comitiva de vários setores na conferência

A partir desta quinta-feira (30) até 12 de dezembro, as atenções mundiais estarão voltadas para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 28), que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e terá a participação dos principais líderes mundiais e representantes de vários segmentos. A comitiva brasileira que participará do evento será uma das maiores já enviadas para uma conferência desta magnitude. Nesta edição, o Pará será representado por uma comitiva do executivo Estadual, Municipal, além de entidades do setor produtivo paraense.

A participação do Pará no debate sobre o enfrentamento às mudanças climáticas é reforçada por entidades do setor produtivo do Estado. Para Alex Dias Carvalho, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), durante a cúpula será o melhor momento para definir metas concretas e comprometidas com o meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

“Acredito que participar de um evento como este é salutar porque a partir dele poderemos mapear os riscos que envolvem as nossas atividades e definir os melhores caminhos para garantir uma indústria que consiga equilibrar produção fabril com preservação do meio ambiente, respeito às comunidades, e competitividade”, aponta Carvalho, que será um do debatedores no painel “Desafios e oportunidades da bioeconomia brasileira”, que discutirá os desafios e as perspectivas para o desenvolvimento de cadeias produtivas baseadas em bioeconomia.

Nesta perspectiva, a comitiva paraense do Sebrae irá apresentar sobre as principais características dos pequenos negócios na Amazônia; a atuação da entidade na ampliação das discussões sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela ONU; as pautas de ESG para empresas da região; e os convênios firmados com a União Europeia que estimulam a preservação ambiental.

“A base de negócio do planeta são os pequenos negócios. Então, as nossas expectativas são bem altas com o evento, principalmente com a presença da Amazônia na COP 28. É a primeira vez que tantos amazônidas, de vários setores — como políticos, indígenas, quilombolas, pesquisadores —participam desse evento”, declara Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará.

Na coletiva de imprensa realizada, na última sexta-feira (24), para detalhar a participação da capital paraense na COP-28, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, afirmou que estará à frente do painel “Belém rumo à COP-30: inclusão e participação popular”, e apresentará as ações previstas para a cidade, que se prepara para sediar o evento.

"Vamos ocupar esse espaço e falar para o mundo o que é Belém, o que é Amazônia, e o que nós pensamos para o futuro, sempre com protagonismo da Amazônia", declarou Rodrigues.

A programação da conferência será diversificada e abordará discussões que incluem políticas de financiamentos climáticos internacionais mais equitativas, o papel da Inteligência Artificial ​​no combate às mudanças climáticas até a descentralização dos investimentos em tecnologia climática.