Governador do Amazonas que cobrar Jeff Bezos por uso do nome Amazon: 'Quanto a gente ganha?'

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), quer cobrar Jeff Bezos, CEO da Amazon, pelo nome da multinacional de tecnologia norte-americana. Em entrevista a jornalistas nesta quarta-feira (29), ele afirmou que abordará o assunto durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023 (COP 28), realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde deve se reunir com integrantes da Amazon.

"A Amazon usa o nome do Amazonas, da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente tem que saber, esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá", declarou Wilson Lima.

Em seu site About Amazon, a empresa informa que a escolha do nome tem relação com o rio Amazonas, porque Jeff Bezos “queria que sua livraria fosse a maior e com o portfólio mais extenso do mundo”, como o rio brasileiro.

No início da internet, os resultados nos sites de busca apareciam por ordem alfabética. Segundo a Amazon, em uma procura por nomes que começam pela letra A no dicionário, Jeff Bezos, CEO da Amazon, encontrou uma referência ao rio Amazonas.