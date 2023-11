Mulher é presa por aplicar 'golpe do amor' e conseguir R$ 130mil enganando homens em Manaus

Uma mulher de 27 anos identificada como Tamirys Silva foi presa nesta quinta-feira (23) após aplicar o "golpe do amor" em homens da zona franca de Manaus (AM). A suspeita se aproximava de executivos fingindo interesse em namorá-los para ganhar a confiança das vítimas. Em seguida, ela pedia dinheiro e, quando estes alvos começavam a desconfiar, ela fingia estar com problemas de saúde para conseguir uma quantia maior.

De acordo com a polícia, Tamirys, conhecida na cidade como "a camaleoa", aplicou o golpe em funcionários de grandes fábricas que atuam no Distrito Industrial da capital. "Ela obteve, por meio fraudulento, cerca de R$ 130 mil de suas vítimas", informou a corporação.

A investigação começou há cerca de seis meses, segundo o delegado do caso, Cícero Túlio. A suspeita conseguiu aplicar o "golpe do amor" em pelo menos cinco vítimas identificadas até o momento. Tamirys foi detida na padaria na qual trabalhava, no Japiim, na zona sul.

Golpe era executado em duas fases

A "camaleoa" abordava as vítimas pela internet, em sites de relacionamentos e prometia namoro para arrancar o valor desejado dos homens. Sem encontrar as vítimas, ela começava a solicitar recursos financeiros para realizar procedimentos de saúde.

Quando estes executivos começavam a desconfiar, Tamirys colocava em prática a segunda parte do plano. Ela marcava um encontro com eles, mantinha relação sexual e, pouco tempo depois, dizia ter adquirido uma bactéria mortal por conta do ato. Com a suposta doença, ela afirmava que precisaria passar por um tratamento devido à bactéria para conseguir mais dinheiro.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)