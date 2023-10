Homem escapa de 'golpe do amor' ao perceber tentativa de sequestro; vídeo

Na última quarta-feira (25), um motorista escapou de uma tentativa de sequestro pelo “golpe do amor”, na Zona Oeste de São Paulo (SP). Em gravações das câmeras de segurança, é possível ver o carro parando em uma rua para encontrar uma mulher, antes acompanhada de outra garota. Veja!

VEJA MAIS

A parceira se esconde em um escadão, onde dois comparsas as aguardam. O veículo se aproxima e a mulher vai em direção ao carro. Um dos bandidos sai rapidamente do esconderijo com uma arma na mão. O motorista percebe a tentativa de abordagem e acelera para fugir.

Golpe do amor

Conhecido como “golpe do amor”, a abordagem é geralmente feita por aplicativo de relacionamento. Um dos usuários marca um encontro em um local isolado e a vítima é abordada. Para os usuários de aplicativos de namoro, a recomendação é marcar encontros em locais públicos, como praças de alimentação, shoppings e restaurantes.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)