Golpe do Pix: Receita Federal alerta para golpe de descontos de tributos; veja

A Receita Federal divulgou um alerta sobre golpe que oferece falsos descontos de pagamentos de tributos por meio de Pix. De acordo com o Fisco, criminosos têm usado o WhatsApp para abordar empresas do Simples Nacional. A instituição informou que não envia boletos ou DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) para pagamento por e-mail ou WhatsApp, e também não condiciona a concessão de isenções/reduções de multa/juros ao pagamento por Pix.



A emissão de DAS ou DAS-MEI para pagamento de débitos em cobrança é feita no Portal do Simples Nacional ou no Portal e-CAC com acesso via código de acesso ou certificado digital ou ainda conta gov.br nível prata ou ouro.

Nível prata e ouro

Prata

Segundo o portal do governo, para aumentar o nível da conta gov.br para prata, você pode utilizar o aplicativo gov.br e seguir as orientações, e pode também logar na sua conta gov.br e aumentar o seu nível em “Selos de Confiabilidade

Senatran: Reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto nas bases da Carteira de Habilitação (CNH);

Bancos: Validação dos seus dados via internet banking de um banco credenciado;

Sigepe: Validação dos seus dados com usuário e senha do SIGEPE, se você for servidor público federal.

Ouro

Para aumentar o nível da conta gov.br de prata para ouro, você também pode utilizar o aplicativo gov.br e seguir as orientações, e pode também logar na sua conta gov.br e aumentar o seu nível em “Selos de Confiabilidade”.

Justiça eleitoral: Reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto nas bases da Justiça Eleitoral (TSE);

Certificado digital: Validação dos seus dados com Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.



