Homem que praticava "golpe do amor" foi preso no Maranhã

Suspeito de aplicar o “golpe do amor” e também conhecido como “Don Juan” do crime, de 36 anos, foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e estelionato praticados contra mulheres de Belém e Marabá, sudeste do Pará. Segundo investigações da Divisão de Atendimento à Mulher de Belém e do Grupo de Trabalho de Vulneráveis, vinculados à Delegacia da Mulher, o suspeito foi preso, na segunda-feira (7), após ser encontrado em uma residência na cidade de Vila Nova dos Martírios, no Estado do Maranhão.

“Durante as investigações, foi observado que existia denúncia de vítimas em vários Estados do Brasil pelos mesmos crimes e ainda roubo de veículos. O preso se mostrava bem-sucedido profissionalmente, interessado em um relacionamento sério, romântico e carinhoso, tudo para ganhar confiança da vítima. Após ganhar a confiança delas, ele furtava cartões e fazia transferências bancárias. Em alguns casos o suspeito dopava as vítimas e mantinha relações sexuais, nesse momento aproveitava para produzir conteúdo íntimo e extorquia as vítimas quando a estratégia anterior fracassava”, detalhou Walter Resende, delegado-geral da PCPA.

VEJA MAIS

O preso foi detido em fevereiro de 2021 durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Vitória da Conquista, na Bahia, sendo autuado por uso de CNH falsa dentro de um ônibus que partiu da capital paulista.

“As investigações iniciaram há quatro meses. O suspeito, reiteradamente, comete crimes de estelionato utilizando das vulnerabilidades de mulheres envolvidas emocionalmente. Ele age há anos em diversas cidades do país. Para cada vítima, todas mulheres, o criminoso se apresentava com um codinome diferente, mas o golpe sempre foi o mesmo. Após ganhar a confiança das mulheres, em alguns casos, ele pedia o carro das vítimas emprestado e vendia o veículo com um valor muito abaixo do mercado. O estelionatário chegou a usar a própria mãe como desculpa para conseguir enganar mais uma vítima’, contou a delegada Ariane Melo, diretora da DAV.

Após o traslado, o homem será ouvido na sede da Delegacia da Mulher em Belém e posteriormente encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

Equipes de inteligência da Polícia Militar do Maranhão deram apoio na captura do investigado.