Homem explica que deixou testamento para Neymar para se livrar de golpista

Em junho deste ano, a história de um homem de 30 anos que deixou um testamento para Neymar repercutiu nas redes sociais. O documento firmava que todos os bens conquistados pelo testador seriam repassados ao jogador do PSG, já que o homem, em primeiro momento, não queria deixar para o governo ou para parentes.

No entanto, ao portal Metrópoles, o homem mudou a versão e revelou que a decisão de deixar tudo o que conquistou para Neymar foi porque queriar se livrar do crime de extorsão praticado por um golpista que o ameaçava constantemente - até de morte. Ele não quis se identificar.

VEJA MAIS

Extorsão por receio

“Na verdade, eu estava sofrendo extorsão e várias ameaças”, revelou o homem. Ele diz que as intimidações começaram após a morte de sua avó, que deixou seus bens para ele: “Ela sempre dizia que todas as coisas dela ficariam para mim”.

Após a avó morrer, o homem contou que um ex-funcionário dela o contatou para lhe pedir dinheiro. No começo, o jovem contou que não deu bola, mas que depois ficou apreensivo. “Começamos a desconfiar e descobrir vários golpes, principalmente em mulheres. Mas ele sabia tudo, até demais. Ele escutava as conversas no carro e sondava as pessoas [ligadas à família]”, relatou.

O homem revelou que o golpista sabia de suas informações pessoais, inclusive de sua orientação sexual. “Ele sabia tudo, inclusive que sou gay. E é aí que a história fica complicada, porque eu não gosto disso. Ele descobriu sem querer, um dia”, pontuou.

“Começou a pedir dinheiro e me ameaçar com essa história. Preferi dar para não me incomodar, mas não parou, cada dia ele queria mais e mais. Ele sabia que essa história de ser gay mexe muito comigo. Foi uma tortura psicológica. Fui cedendo”, contou.

Solução

Mesmo sabendo que estava sendo vítima de extorsão, o homem não conseguiu registrar o crime em uma delegacia pois os sentimentos de medo e vergonha tomaram conta de sua mente. Os pedidos e ameaças, no entanto, continuaram ocorrendo e chegaram ao nível da violência física. "Ele ficava muito nervoso sempre, me agrediu fisicamente, dizia que ia me matar, que sou sozinho e que ninguém ia nem notar”, revelou.

Sem coragem de expor o caso e na tentativa de afastar o golpista, o rapaz, então, pensou em uma solução: colocar o nome de Neymar em seu testamento.

“Fui ao tabelionato, mais de uma vez, pedir informações. Eu estava todo atrapalhado, o pessoal da recepção deve ter notado isso. Pensei em pedir ajuda para o tabelião. Coloquei no nome do Neymar para me proteger. Como o Neymar é uma pessoa pública, avisei que, se ele (o ex-funcionário da avó) fosse fazer algo comigo, a imprensa ia para cima dele”, pontuou.

Ele diz ainda que apenas registrou o testamento em Porto Alegre (RS), mas que não mora na cidade.

Testamento do homem de 30 anos que deixou tudo para o nome de Neymar (Reprodução)

Resultado

Quando a história repercutiu, o homem disse que o golpista parou com as ameaças. Sobre o contato com Neymar, ele explica que procurou o craque da Seleção Brasileira e do PSG para ele saber da história real.

“Foi só para dizer que a história verdadeira era essa e, caso ele fosse notificado de algo, que ele não deixasse passar batido”, contou.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)