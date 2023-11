PMs acusados de chacina em Manaus são afastados e têm salários suspensos

Por determinação da Justiça do Amazonas, os policiais militares acusados de uma chacina que deixou quatro mortos em Manaus foram suspensos. Com a sentença, os policiais também deixarão de receber os salários. O crime aconteceu em dezembro de 2022 e os corpos das vítimas foram encontrados em um carro, no ramal Asa Branca, na AM-010.

A decisão é assinada pelo juiz de direito Lucas Couto Bezerra, que responde pela 2ª Vara do Tribunal do Júri. Além de determinar a suspensão dos PMs das funções, o magistrado decidiu que outras medidas cautelares serão aplicadas aos policiais militares:

suspensão da remuneração,

recolhimento dos armamentos e materiais bélicos institucionais,

recolhimento das carteiras de identidade dos Policiais Militares,

recolhimento dos fardamentos Policiais Militares,

suspensão dos portes de armas institucionais

bloqueio e cancelamento de Serviços Extra Gratificado.

Na decisão, o juiz diz os motivos da suspensão dos salários: "Posto que não estão exercendo a função militar, nem de natureza ou interesse militar, em razão do afastamento do serviço ativo da Polícia Militar do Amazonas".

A decisão que já chegou ao Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, foi repassada pelo comandante-geral, Marcos Klinger dos Santos Paiva, no dia 13 de novembro de 2023, mas só foi publicada no Diário Oficial do Amazonas (DOM) na segunda-feira (21).



A decisão judicial determina a suspensão de 14 policiais militares:

tenente Thiago Silva Paz de Almeida

sargento Charlys Mayzanyel da Ressurreição Braga

PM Charly Mota Fernandes

sargento Jonan Costa de Sena

sargento Raimundo Nonato do Nascimento Torquato

cabo Jose Vandro Carioca Franco

PM Tharle Coelho Mendes Bruce

PM Diego Bentes Bruce

cabo Stanley Ferreira Cavalcante

cabo Anderson Pereira de Souz

cabo Maykon Horara Feitoza Monteiro

soldado Weverton Lucas Souza de Oliveira

soldado Marcos Miller Jordão dos Santos

soldado Dionathan Sarailton de Oliveira Costa

O caso

O crime aconteceu em dezembro de 2022. Os corpos das quatro vítimas foram encontrados na manhã do dia 21 de dezembro, dentro de um carro na altura do quilômetro 32 do ramal Asa Branca da AM-010. A rodovia estadual liga a capital Manaus às cidades de Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

Um dos corpos estava no porta-malas do veículo. A polícia também identificou sinais de violência nas vítimas.

Entre os mortos estavam duas mulheres e dois homens.

Na mesma semana, a Polícia Civil prendeu mais de dez PMs suspeitos de envolvimento nos crimes.



Um vídeo divulgado na época mostra a abordagem dos PMs às vítimas, ainda na área urbana de Manaus. Câmeras de monitoramento também registraram a passagem do carro das vítimas pela Avenida das Torres em direção à AM-010. O veículo era escoltado por duas viaturas da PM.



A partir das provas, a Justiça do Amazonas aceitou a denúncia do Ministério Público do Amazonas (MPAM) e os PMs se tornaram réus. Em outra decisão, a justiça estadual decidiu que 16 policiais militares seriam levados a júri popular.



VEJA MAIS