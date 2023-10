Seis ciganos são mortos dentro de casa em chacina na Bahia

Em Jequié, suodoeste da Bahia, uma chacina deixou seis ciganos mortos na madrugada desta quinta-feira (5) O caso foi registrado no bairro Amaralina. As vítimas foram assassinadas dentro de uma casa.

De acordo com informações da Polícia Militar, foram mortos homens, mulheres gestantes e uma criança que estava na residência. Natiele Andrade de Cabral, de 22 anos, e grávida de nove meses; Laiane Andrade Barreto, cinco anos; Elismar Cabral Barreto, 23; Sulivan Cabral Barreto, 35; Maiane Cabral Gomes, 45 e Lindivoval de Almeida Cabral, 66.

A Polícia acredita que o homicídio possa estar associado a uma guerra entre ciganos. Os suspeitos ainda não foram presos nem identificados.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal de Jequié.