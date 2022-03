Ciganos são assassinados em Canaã dos Carajás

Em Canaã dos Carajás, a Polícia Civil investiga o assassinato de dois ciganos e o ferimento à bala de um terceiro, que é adolescente, na noite desta segunda-feira (21), no bairro Novo Horizonte. Ninguém foi preso até agora. Ainda, segundo a polícia, o adolescente segue internado no Hospital Municipal, do município do sudeste do Pará. As informações são do site Ze Dudu.

Conforme indicam informações levantadas pelas autoridades policiais, o grupo de ciganos estava na frente de uma residência, na avenida Anhanguera, quando foi atingido por vários tiros disparados por dois homens em uma motocicleta.

Testemunhas disseram que a moto era do tipo Honda Fan, de cor preta. Os homicidas atiraram, fugiram do local e, até então, não foram identificados. A arma usada seria uma pistola calibre ponto 380.

Os três ciganos foram socorridos e levados para o Hospital Municipal de Canaã dos Carajás, por volta das 22h. Pouco tempo depois, Marcelo Moreira da Silva morreu na unidade hospitalar, e na manhã desta terça-feira (22), Diego Alves Castelo Branco também não resistiu aos ferimentos graves.

A terceira vítima é o adolescente Tiago Vale Bequiman, de 16 anos, que continua internado no hospital, Conforme os médicos plantonistas, o estado de saúde dele é estável.

A Polícia Civil, que investiga o caso, ouviu os depoimentos das famílias das vítimas, que não sabem apontar qualquer motivação para os crimes.