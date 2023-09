Oito pessoas são mortas em chacina no Recife; vítima transmitiu ataque ao vivo em rede social

Oito pessoas foram mortas a tiros entre quinta (14) e sexta-feira (15), nos arredores de Recife e na região da Zona da Mata de Pernambuco.Os dois primeiros eram policiais militares, mortos durante uma ocorrência em Camaragibe, região metropolitana de Recife. Horas depois, o suspeito de matar os PMs — Alex Silva, de 33 anos, mais conhecido como Alex Samurai — e quatro pessoas da família dele foram executados; entre elas, a mãe e a irmã;

Uma das vítimas ainda não foi identificada, mas acredita-se que seja companheira de Alex.



Vítima transmitiu as execuções ao vivo em rede social

Ágata Ayanne da Silva, de 30 anos, transmitiu o próprio homicídio ao vivo pelo celular. Na transmissão online para o Instagram, Agata capturou o momento em que dois homens encapuzados e armados se aproximaram dela e dos dois irmãos, Amerson Juliano da Silva e Apuynã Lucas da Silva, ambos de 25 anos.

As imagens mostram dois homens encapuzados ordenando que os irmãos se ajoelhem e em seguida, disparam vários tiros. Depois, um dos encapuzados diz: “Zerou, zerou! Foi muito já!”.

Ágata e Amerson morreram no local e Apuynã foi baleado e levado para o Hospital da Restauração, no Recife. Segundo a governadora Raquel Lyra, Apuynã morreu na unidade de saúde.

Veja quem são as vítimas:

Policiais mortos: Eduardo Roque Barbosa de Santana, de 33 anos, e Rodolfo José da Silva, de 38, estavam lotados no 20º Batalhão da PM. Eduardo tinha seis anos de PM e deixou esposa e duas filhas. Rodolfo estava há oito anos na corporação e deixou esposa e uma filha.



Suspeito morto: Alex Silva, de 33 anos, foi morto em uma ação policial em Camaragibe (PE) na manhã de sexta. Ele não possuía antecedentes criminais, mas tinha registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC).



Parentes assassinados:

Os três irmãos de Alex foram mortos na mesma ocorrência no bairro Tabatinga, em Camaragibe, na madrugada de sexta.



Por fim, também na sexta, foram localizados os corpos da mãe de Alex, Maria José Pereira da Silva, e uma mulher não identificada, possível esposa dele, em um canavial de Paudalho (PE).



A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), se referiu aos assassinatos como crimes bárbaros que “deverão ser investigado