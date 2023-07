Servidor suspeito de envolvimento na ‘Chacina do Bar da Wanda’ é preso por homicídio em Ananindeua

Um servidor público não identificado foi preso na manhã desta terça-feira (18), em Ananindeua, na Grande Belém, pelo crime de homicídio. Segundo a Polícia Civil, responsável pelo cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, o assassinato ocorreu em março de 2019, no bairro da Terra Firme, e teve como vítima Bruno Dias do Nascimento. Ainda conforme a polícia, um ano antes, a vítima já havia sofrido uma tentativa de homicídio praticada pelo servidor. O suspeito já é um velho conhecido da polícia e inclusive teria envolvimento com o caso que ficou conhecido como “Chacina do Bar da Wanda”, registrado em maio de 2019, no bairro do Guamá, na capital paraense.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, após as investigações sobre as circunstâncias do crime, foi possível solicitar o mandado de prisão, cumprido logo após ser deferido pela Justiça. “A motivação da morte de Bruno ocorreu após denúncia feita pelos familiares da vítima contra o agente junto à Corregedoria do órgão de segurança, uma vez que presenciaram quando o mesmo matou Edinaldo Muniz, em 2013, padrasto de Bruno, após suspeitar que ele teria cometido um roubo próximo à residência do servidor público”, explicou o delegado-geral.

No dia do homicídio de Bruno, o suspeito e outros três indivíduos se deslocaram de carro até o local onde a vítima trabalhava, um estabelecimento de venda de gelo, desceram do veículo e o executaram com vários tiros.

Antecedentes

O delegado Luís Xavier, titular da Divisão de Homicídios, ressaltou que durante as investigações as informações coletadas foram incluídas nos autos, sendo possível visualizar a dinâmica do fato e da fuga, e identificar o agente como responsável pela execução da vítima. “O suspeito já é contumaz na prática de homicídios. Além de ter ceifado a vida do padrasto de Bruno, ele é suspeito de ter participado da morte de 11 pessoas no caso denominado “Chacina do Bar da Wanda”, em maio de 2019, no bairro do Guamá, periferia de Belém”, acrescentou Luís Xavier.

Após a prisão, também foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência que seria do investigado, uma vez que ele deu endereço errado durante depoimento na De​​legacia, no Sistema Penitenciário e na Justiça.

Após a prisão do suspeito, ele foi conduzido à sede da DH, onde foram lavrados os cumprimentos dos mandados. Agora, o preso está à disposição do Poder Judiciário.