Chacina na Bahia: morre adolescente que teve mais da metade do corpo queimado

Morreu neste domingo (10), em Salvador, Railan Bispo dos Santos, adolescente de 12 anos que fugiu da casa incendiada durante a chacina ocorrida em 28 de agosto, em Mata de São João, na Bahia. Com isso, dez pessoas morreram no ataque, que segundo a polícia foi motivado por ciúmes e tinha, inicialmente, apenas uma pessoa como alvo.

No dia da chacina, criminosos invadiram uma casa onde estavam nove pessoas e incendiaram o imóvel. Sete pessoas que estavam na residências morreram e tiveram os corpos carbonizados. De acordo com a polícia, um bebê foi poupado pelos suspeitos e socorrido pelo pai. Já o adolescente de 12 anos se escondeu debaixo de uma cama e, depois, conseguiu sair na rua pedindo socorro. Ele bateu nas portas de alguns vizinhos, até ser acolhido por duas moradoras em um dos imóveis. As duas mulheres que o ajudaram foram mortas a tiros.

Railan teve mais da metade do corpo queimado e estava internado em estado gravíssimo, no Hospital Geral do Estado (HGE), na capital baiana, desde o dia do crime. Ele não resistiu aos ferimentos.

Horas depois do crime, um suspeito de envolvimento com a ação criminosa foi preso. O homem que a polícia aponta como mandante da chacina foi morto em confronto com a polícia junto com outro suspeito um dia depois.