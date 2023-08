Chacina com 9 mortos: 1 suspeito é preso e outros 2 morrem em confronto com a polícia na Bahia

Um homem suspeito de participação na chacina que matou nove pessoas em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia, foi preso na madrugada deste terça-feira (29), e outros dois suspeito morreram em confronto com a polícia. Eles estavam em uma região de mata e foram encontrados por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core). Outro homem, que também pode ter participado da ação criminosa, está sendo procurado pela polícia em uma região de mata.

VEJA MAIS

O crime resultou na morte de seis adultos e três crianças. O único sobrevivente - um adolescente de 12 anos - teve mais de 50% do corpo queimado. Levado ao hospital, ele já prestou depoimento à polícia, mas as declarações não foram divulgadas.

Os corpos das vítimas foram encontrados na manhã de segunda-feira (28), em dois imóveis que ficam lado a lado, na localidade conhecida como Portal do Lunda, na zona rural da cidade, perto de uma escola municipal. Cinco corpos estavam em estado de completa carbonização, dois parcialmente carbonizados e dois sem queimaduras, mas com ferimentos de arma de fogo.

As vítimas mortas a tiros são duas mulheres, moradoras da casa vizinha, que não tiveram a identidade divulgada. De acordo com a polícia, elas estavam na sala de casa e uma delas também tinha marcas de cortes no corpo.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) ainda não apresentou a motivação do crime e também não divulgou os nomes das vítimas.