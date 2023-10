Chacina em Curuçá deixa quatro pessoas mortas na madrugada deste domingo (8)

Quatro pessoas foram mortas a tiros na madrugada deste domingo (8) enquanto estavam dentro de uma casa, localizada na Passagem do Amor, bairro Brasília, em Curuçá, no nordeste do Pará. Três vítimas foram identificadas e se tratam de Franciele do Socorro Teixeira Raiol, a filha e companheiro dela, conhecido como Ezequiel Lucas. Um quarto homem também foi assassinado, mas não teve o nome revelado. As motivações do crime, que ocorreu por volta das 3h e tem características de execução, ainda não foram esclarecidas.

Moradores disseram para a polícia que ouviram uma movimentação e suspeitaram que fosse um arrombamento no imóvel. Logo depois, disparos de arma de fogo foram ouvidos dentro da casa. Os residentes não conseguiram dar detalhes sobre os autores da chacina. Mas eles falaram às autoridades policiais que duas pessoas chegaram a pé e fugiram da mesma maneira.

Agentes do 24º Pelotão do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), responsável pelo policiamento na região, foram acionados ao caso. Na cena do crime, a PM localizou Franciele e um homem, que supostamente seria o companheiro dela, em um quarto. A filha da mulher, Crislane, e Ezequiel estavam juntos em outro quarto, também mortos.

As polícias Civil e Científica também foram chamadas para o caso para que pudessem realizar as investigações preliminares e remoção dos corpos. Uma fonte ligada à polícia disse que as vítimas, possivelmente, estariam ligadas ao tráfico de drogas. No entanto, a PC ainda deve investigar essa informação.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno. Até a última desta matéria, nenhum dos dois suspeitos tinham sido localizados.