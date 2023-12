Governo do Pará apresenta alternativas para o meio ambiente na COP 28 em Dubai

O Governo do Pará vai apresentar pelo menos 10 alternativas para mitigar mudanças climáticas e reduzir emissões de gases do efeito estufa durante a 28ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 28), que começou nesta quinta-feira (30) em Dubai, nos Emirados Árabes. O governador Helder Barbalho publicou um vídeo após a chegada a Dubai, falando das expectativas para o evento e anunciando agenda intensa a partir desta sexta-feira (1º), destacando que o Pará apresentará suas propostas.

A prioridade da COP 28 é discutir metas globais de sistemas alimentares. Pela primeira vez na história do Pará, o governador e a vice-governadora participam juntos de uma edição da COP. Belém, capital paraense, sediará a COP 30, em 2025. Desde a COP-25, em Madri, o governo paraense consolidou-se como protagonista na agenda climática e ambiental na Amazônia, implementando projetos e ações.

VEJA MAIS

Helder Barbalho destaca que a agenda ambiental com desenvolvimento socioeconômico é prioridade. "Na Amazônia, com 29 milhões de pessoas, qualquer discussão que não inclua as pessoas não será sustentável", afirma.

Helder: "lógica de combater as ilegalidades"

“O Estado do Pará tem buscado sempre construir a lógica de combater as ilegalidades e reduzir o desmatamento, mas, também apresentar um plano de pagamento por serviços ambientais, plano de restauro para recuperar áreas antropizadas (já modificadas pelo homem), plano de bioeconomia para pegar a biodiversidade e transformar em uma nova economia da floresta”, pondera o governador paraense, que também é membro do Comitê Diretivo da COP 28.

O secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro Ó de Almeida, destaca a trajetória sólida e de crescimento, lembrando que desde a COP 25 o governo paraense implementou a Política Estadual de Mudanças Climáticas, o Plano Estadual Amazônia Agora, o Fundo Amazônia Oriental, o Programa Territórios Sustentáveis, o Selo Verde e o Plano Estadual de Bioeconomia.

A vice-governadora Hana Ghassan, coordenadora do Comitê da COP 30, informa que uma comitiva foi enviada a Dubai para aprender sobre logística e diplomacia da COP. Sobre a realização da COP 30 em Belém, ela assegura que está dentro das expectativas e necessidades de infraestrutura e logística. “Nós já temos um planejamento de tudo o que é necessário para recebermos os nossos visitantes”, afirma.