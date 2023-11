COP 28 inicia nesta quinta-feira (30); Pará tem comitiva no evento

Tem início nesta quinta-feira (28), a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28). O evento, que ocorre até o dia 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes, reúne líderes mundiais em torno da discussão sobre o futuro do mundo, no que se refere ao clima. O Pará, que sediará o evento daqui a dois anos (COP30), em 2025, na cidade de Belém, conta com vários representantes no evento, entre eles, o governador Helder Barbalho.

Além do chefe do Executivo Estadual, ainda compõe a comitiva paraense, entre outros, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e os secretários de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Mauro Ó de Almeida, e de Cultura, Ursula Vidal. Representantes de entidades ligadas ao setor produtivo também participam do evento, entre elas, a Federação das Indústrias do Pará e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/Pa).

Este ano, a cúpula de líderes terá como principal desafio estabelecer uma meta global de financiamento para apoiar os países em desenvolvimento na luta contra a mudança climática e também criar estratégias para acelerar a transição por energias renováveis. Além disso, também deverá ser detalhado o financiamento para o Fundo de Perdas e Danos, estabelecido na COP27 para auxiliar as comunidades mais vulneráveis a eventos climáticos extremos nos países em desenvolvimento. Outro ponto abordado durante o evento é as emissões de gases de efeito estufa.

Também será concluído o primeiro Balanço Global, revelando o progresso coletivo em relação às metas do Acordo de Paris. “O Balanço mostra que ainda estamos longe do caminho para limitar o aquecimento global a 1,5 grau Celsius. A urgência de agir é evidente, pois a janela para uma mudança significativa está se fechando. O Balanço Global identificou áreas de progresso lento, mas também destacou a diversidade de ferramentas e soluções propostas pelos países”, afirma a própria Organização das Nações Unidas (ONU).

Agenda de financiamento é inegociável, avalia ambientalista

Para a ambientalista Patrícia Gonçalves, coordenadora da ONG NoOlhar, a expectativa é de que as tratativas, os acordos e as metas estabelecidas durante a COP 28, em Dubai, reflita a urgência mundial de se combater as mudanças climáticas, pois há inúmeros desafios a serem enfrentados. Segundo ela, é fundamental focar na atenção ao meio ambiente, ao futuro das próximas gerações, à transição energética e a uma economia mais verde, sendo crucial que essas medidas combatam, na prática, os efeitos das mudanças climáticas.

"Existem agendas inegociáveis, como a questão da mitigação climática, especialmente o financiamento para países mais vulneráveis, que não têm o mesmo nível de desenvolvimento que os países mais avançados. Um dos pontos centrais e controversos é a redução dos combustíveis fósseis. Isso demanda pensar mais em tecnologias e abordagens mais polêmicas, essencialmente centradas nas discussões, assim como o financiamento do Fundo de Transição Climática desde o Acordo de Paris”, destaca a ambientalista.

Para Patrícia ainda, é crucial pensar nas pessoas. “Esses acordos exigem ações nos países mais vulneráveis, que não seguem um ritmo tão acelerado, mas sofrem consideravelmente com as emissões de gases do efeito estufa, como estamos vendo na Amazônia. A mitigação precisa ser respeitada, especialmente com financiamento para esses países em desenvolvimento. Não apenas devemos pensar na preservação das florestas, mas também nas pessoas que vivem nelas", defende.

Quais reuniões vão acontecer na COP28?

A COP28 compreende as reuniões anuais dos três órgãos decisórios da Convenção, do Acordo de Paris e do Protocolo de Quioto.

A 28ª sessão da COP, a 5ª do CMA (Acordo de Paris) e a 18ª do CMP (Protocolo de Quioto) abordarão os trabalhos do Acordo de Paris e do Protocolo de Quioto.

Os dois órgãos subsidiários da UNFCCC ( Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), o Órgão Subsidiário de Implementação (SBI) e o Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico (SBSTA), se reunirão para o SBI 59 e o SBSTA 59. Esses dois órgãos fornecem informações técnicas e consultoria à COP, ao CMA e ao CMP.

Além de negociações, reuniões técnicas e conferências de imprensa, a COP28 inclui um segmento de alto nível, eventos paralelos e um pavilhão internacional.

Outras reuniões que acontecem na COP28 incluem negociações a portas fechadas entre as várias delegações, reuniões técnicas obrigatórias, conferências de imprensa, um segmento de alto nível para líderes mundiais, eventos paralelos e eventos de pavilhão.

Eixos Temáticos / Programação - COP 28:

30 de Novembro: Abertura da Cúpula Mundial de Ação Climática

1-2 de Dezembro: Cúpula Mundial de Ação Climática

3 de Dezembro: Saúde / Recuperação e Paz

4 de Dezembro: Finanças / Comércio / Igualdade de Gênero / Responsabilidade

5 de Dezembro: Energia, Indústria e Transição Justa

6 de Dezembro: Ação Multinível, Urbanização e Ambiente Construído / Transporte

7 de Dezembro: Dia de Descanso

8 de Dezembro: Juventude, Crianças, Educação e Habilidades

9 de Dezembro: Natureza, Uso da Terra e Oceanos

10 de Dezembro: Alimentos, Agricultura e Água

11-12 de Dezembro: Negociações Finai s