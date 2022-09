Convocação de reservistas: imagens de satélite mostram longas filas de carros para sair da Rússia

Desde o anúncio do plano de convocação de 300 mil reservistas para se unirem às tropas na Ucrânia, feito pelo presidente Vladimir Putin, no dia 21 de setembro, milhares de homens em idade para lutar tentam sair da Rússia. Nas fronteiras com a Geórgia e com a Mongólia, longas filas de carros de formam, como mostram as imagens feitas por satélite pela empresa Maxar Technologies. No domingo, a espera para entrar na Geórgia, país que permite a entrada de cidadão russos sem visto, chegou a 48 horas. As informações são do G1 Mundo.

Também há filas de carros nas divisas com o Cazaquistão e Finlândia. Os voos que partem de Moscou estão esgotados ou têm poucas passagens (a preços astronômicos). Ainda não há dados precisos a respeito do tamanho do êxodo para outros países.

Até o momento, a Rússia não fechou suas fronteiras, e os guardas, aparentemente, deixam as pessoas saírem do país. O Kremlin informou que ainda não tomou nenhuma decisão sobre esse tipo de medida.

A mobilização anunciada por Vladimir Putin levou aos primeiros protestos contínuos na Rússia desde o início da guerra, com um grupo de monitoramento estimando que pelo menos 2.000 pessoas foram presas até agora. Todas as críticas públicas à "operação militar especial" são proibidas.

Conforme imagens que circulam na internet, houve confrontos entre multidões e policiais, principalmente em áreas onde predominam minorias étnicas, como o Daguestão, no sul, que é majoritariamente muçulmano e a Buriácia, lar dos budistas mongóis, na Sibéria.