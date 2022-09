Filho de porta-voz do governo da Rússia é ‘convocado’ e recusa: ‘Vou resolver em outro nível’

Após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciar a convocação de cerca de 300 mil cidadãos da reserva e em idade para se unir às tropas russas na Ucrânia, houve uma corrida em busca de passagens aéreas para sair do país e milhares de manifestantes foram às ruas contra a medida. Foi em meio a essa situação que o blogueiro Dmitri Nizovtsev, apresentador do A Política Popular, um canal do YouTube criado por membros do círculo do opositor de Putin, Alexei Navalni, resolveu passar um trote para o filho de Dmitri Peskov, porta-voz Kremlin, e a conversa viralizou na internet.

Na gravação, o blogueiro se apresenta para Nikolai, filho de Peskov, como um recrutador do exército encarregado de convocar reservistas mobilizados, após o anúncio do presidente Vladimir Putin. "Uma intimação foi enviada hoje", diz o blogueiro. “Nela tem um número que você tem que ligar e amanhã, às 10h da manhã. Você tem que se apresentar em um centro de convocação”, continua Dmitri Nizovtsev, em tom sério.

VEJA MAIS

É quando Nikolai, de 32 anos, se recusa a ser mobilizado para a ofensiva russa na Ucrânia. "Obviamente não irei amanhã às 10h da manhã", respondeu. "Você deve entender que, sendo um Peskov, não é certo eu estar lá", acrescentou. "Vou resolver o problema em outro nível", continuou.

Ele ainda tenta se justificar: "Não tenho nenhum problema em defender a pátria. Mas primeiro tenho que entender o que posso fazer no que me diz respeito".

Após a repercussão do vídeo, Dmitri Peskov disse aos jornalistas que está ciente do caso, mas garantiu que "o texto completo (da conversa) não foi publicado".