Conheça o Chilaquiles, o prato típico mexicano que foi homenageado nesta quinta-feira pelo Google

Nesta quinta-feira, dia 23 de maio de 2024, o Google Doodle resolveu homenagear um prato típico do México, o Chilaquiles. A iguaria foi referenciada na página inicial do site em comemoração aos seus 62 anos, já que a receita foi originalmente lançada no dia 23 de maio de 1962.

O Google Doodle é uma variação temporária do logotipo da página inicial do Google, usada para comemorar feriados, eventos, realizações e pessoas. Os Doodles do Google são criados por uma equipe de designers, ilustradores, engenheiros e especialistas em interação humano-computador.

O que é o Chilaquiles

O Chilaquiles é um prato típico da cultura mexicana e seu nome vem do idioma azteca Nahuatl e significa “pimentas e verduras". Em sua composição, o prato é feito com pedaços de tortilhas fritas e servidas com bastante molho de pimenta. O molho pode ser feito com pimentas mais ou menos picantes, verdes ou vermelhas, do tipo salsa mexicana. Além disso, ele é um ótimo ‘remédio’ para curar a ressaca.

Ao passar dos anos, a receita foi ganhando novas ramificações e atualmente é muito comum que as pessoas adicionem novos ingredientes, como: carne desfiada, feijão, queijo ou ovos mexidos. No México e nos Estados Unidos, o Chilaquiles é muitas vezes consumido no café da manhã ou almoço.

O artista mexicano, Chava Oropesa, desenhou a arte para o Doodle e relatou em entrevista divulgada pelo Google, que o prato é um símbolo de sua infância.

“Nascido e criado no México, nossa comida parece fazer parte do meu DNA. Chilaquiles é um daqueles pratos com os quais cresci, e ainda o preparo sempre que consigo. Ter a oportunidade de representar e criar em torno do tema do prato foi muito pessoal e especial”, disse o artista.

