Dia do Chilaquiles: saiba como fazer o prato típico mexicano

Nesta quinta-feira (23) é celebrado o Dia Internacional do Chilaquiles, um prato típico da culinária mexicana. Com suas tortilhas crocantes banhadas em um molho picante, a iguaria é uma explosão de cores e sabores que representa a rica tradição gastronômica do México.

No Brasil, o Chilaquiles ainda não é tão conhecido como em outros países da América Latina, mas pode ser facilmente preparado em casa. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes

Tortilhas de milho (podem ser compradas prontas ou feitas em casa)

4 tomates verdes ou vermelhos

1 cebola roxa

2 dentes de alho

1 abacate (opcional)

Caldo de galinha ou legumes

Queijo fresco ralado

Creme azedo (pode ser substituído por iogurte natural)

Coentro fresco picado

Cebola roxa picada

Sal e pimenta do reino a gosto

1 Ovo

Modo de Preparo

Asse os tomates, a cebola e o alho em forno pré-aquecido a 180°C até que fiquem macios e dourados. Retire os legumes do forno e deixe esfriar um pouco. Em um liquidificador, bata os legumes assados ​​com o caldo de galinha ou legumes até obter um molho homogêneo. Aqueça um pouco de óleo em uma panela e refogue o molho por alguns minutos até que esteja quente e apurado. Corte as tortilhas em triângulos e frite-as ou toste-as no forno até ficarem crocantes. Em um prato fundo, coloque as tortilhas fritas e cubra-as com o molho verde ou vermelho. Finalize com queijo fresco ralado, creme, coentro fresco picado, cebola roxa picada, ovo frito e abacate fatiado (opcional).

💡 Dicas:

Você pode preparar os tacos também em casa com uma receita muito simples que leva apenas 3 ingredientes e, para acompanhar, um drink mexicano com tequila.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)