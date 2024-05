Pão de queijo também é paixão dos paraenses; confira a receita

Apesar de ser ser uma grande tradição em Minas Gerais, o pão de queijo também é paixão dos paraenses. Os universitários Levy Paes e Pedro Paulo Alves, ambos de 21 anos e do bairro do Coqueiro, de Belém, não dispensam esse tipo de pão com um bom café da manhã ou da tarde. Eles concordam inclusive com uma pesquisa que aponta que a iguaria está entre os melhores pães do mundo. Na tarde da última segunda, 20, a dupla tomou café com pão de queijo que a mãe do Levy preparou.

"É bom para comer tomando café, no fim da tarde, quando tem chuva. Não é recheado como manda a tradição em outros estados, como em Minas Gerais, mas é garantia de um lanche também tradicional na cidade", avalia Levy.

Os amigos não dispensam pão de queijo com um bom café da manhã ou da tarde. (João Thiago Dias / Especial para O Liberal)

"Quase toda tarde faço questão de ir à padaria para comprar. Ou dá para comprar no supermercado. Aqueles prontos apenas para assar. É a melhor pedida para tomar café. É um dos melhores pães de todos os tipos que já vi. Meu irmão faz em casa. Ele aprendeu vendo vídeo no TikTok", comenta Pedro.

No dia 13 de maio, o site Taste Atlas, especializado em gastronomia, divulgou um ranking com os 10 melhores pães do mundo. O pão de queijo, representando o Brasil, ganhou 4,5 estrelas e apareceu em 2° lugar, atrás apenas do Pan de bono (Colômbia), que recebeu 4,6 estrelas. A classificação é realizada por meio de avaliações dos internautas que costumam acessar o guia de gastronomia, sendo desses alguns profissionais e especialistas em gastronomias.

Pão de queijo é simples de fazer

O personal chef Arthur Rocha, de Belém, explica como o pão de queijo ficou conhecido. “A iguaria surgiu nas fazendas mineiras em torno do século XVIII. Teve um período de escassez de farinha trigo. O povo começou a usar polvilho doce ou azedo. Como a produção de queijo lá sempre foi boa, juntou-se os ingredientes. Por isso tem tantas receitas com polvilho que surgiram de MG”, detalha.

A simplicidade dos ingredientes, combinação perfeita das texturas e a facilidade no preparo fazem com que o pão de queijo seja um alimento extremamente requisitado. O chef relata que o paraense também vem se tornando um consumidor assíduo do quitute de origem mineira, principalmente com o aumento da oferta de cafeterias que vem se espalhando por toda a capital. O chef indica que esse mercado vem se proliferando por toda a região metropolitana de Belém, sendo esses estabelecimentos oferecendo entre suas principais opções de consumo, porções de pão de queijo.

Confira o ranking dos 10 melhores pães do mundo:

1. Pan de bono (Colômbia)

2. Pão de queijo (Brasil)

3. Marraqueta (Bolívia e Chile)

4. Pampushka (Ucrânia)

5. Pan de yuca (Equador e Colômbia)

6. Almojábana (Colômbia e Porto Rico)

7. New York City Bagles (Estados Unidos)

8. Pan de queso (Colômbia)

9. Bolo lêvedo (Portugal)

10. Pandesal (Filipinas)

FONTE: TASTE ATLAS

Receita de pão de queijo caseiro

180ml de Leite ou Água

50 ml de Óleo

10g de Sal

200g de Polvilho Azedo

130g de Polvilho Doce

1 Ovo

300g de Queijo Minas

Modo de preparo: coloque numa panela o leite e o óleo e acenda o fogo. Quando ferver, desligue o fogo. Em uma vasilha acrescente os polvilhos e com a ajuda de uma espátula, misture bem os dois. Acrescente aos poucos a mistura de leite e óleo já fervidos no polvilho e mexa sempre essa mistura, para evitar que empelota a massa. (É super importante esse passo a passo para ter uma massa homogênea e o resultado final seja de um pão de massa macia). Quebre o ovo em uma vasilha e misture com a ajuda de um batedor ou garfo, e acrescente na massa junto com o queijo e incorpore bem na massa. Leve para descansar de 20 a 30 minutos na geladeira. Passe um pouco de óleo na mão e pegue a massa e faça bolinhas, leve para assar em forno pré aquecido a 200° até ficar levemente dourados.