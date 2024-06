Kate Middleton posta primeira foto após revelar câncer e fala sobre o tratamento

A princesa Kate Middleton postou nas redes sociais, nesta sexta-feira (14), a primeira foto desde que revelou ter câncer, em março deste ano. Kate também comentou sobre o seu tratamento contra a doença e afirmou que está fazendo "um bom progresso”.



"Estou progredindo bem, mas, como qualquer pessoa passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa ceder ao corpo para descansar. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo a sensação de bem-estar", relatou a princesa de Gales.

Veja a publicação:

Ela também disse que está aprendendo a ser paciente e dando tempo para se curar: "Estou vivendo um dia de cada vez, ouvindo meu corpo e permitindo-me este tempo necessário para me curar".



Na publicação, Kate ainda comentou que está ansiosa para participar do Desfile de Aniversário do Rei, que ocorrerá neste sábado (15). Será sua primeira aparição pública desde o anúncio da doença.

A princesa de Gales, por fim, agradeceu o apoio que tem recebido das pessoas nos últimos meses. "Realmente fizeram uma enorme diferença para mim e para William, ajudando-nos a passar por alguns dos momentos mais difíceis", afirmou a princesa de Gales.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)