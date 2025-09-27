Capa Jornal Amazônia
Comissão Europeia anuncia pacote de 545 milhões de euros para energia renovável na África

Estadão Conteúdo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um pacote de 545 milhões de euros para acelerar a transição energética limpa da África. O anúncio foi feito no Global Citizen Festival por meio de mensagem em vídeo no contexto da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em nota divulgada pela União Europeia, esta campanha aumenta a conscientização global e mobiliza investimentos públicos e privados para a geração e acesso à energia limpa em toda a África.

"As escolhas que a África faz hoje estão moldando o futuro de todo o mundo. Uma transição energética limpa no continente criará empregos, estabilidade, crescimento e a concretização de nossos objetivos climáticos globais. A União Europeia, com o plano de investimento Global Gateway, está totalmente comprometida em apoiar a África em seu caminho para a energia limpa", disse a presidente von der Leyen.

O documento também informa que um dos objetivos é impulsionar de forma mais ampla a direção às metas ambiciosas de triplicar a energia renovável e dobrar a eficiência energética em todo o mundo, estabelecidas na COP28. O pacote de 545 milhões de euros, segundo o documento, expande os esforços de energia limpa da UE e do Team Europe na África, com novos projetos apoiando a eletrificação, modernizando redes elétricas e melhorando o acesso a energias renováveis.

