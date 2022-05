Comandante ucraniano apela a Elon Musk para sair de Azovstal: ‘Se não você, então quem?’

A guerra na Ucrânia chegou a seu 78º dia com um apelo vindo de dentro do complexo Azovstal, na cidade portuária de Mariupol, cercada pelos russos. Pelas redes sociais, o comandante da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais da Ucrânia, Serhiy Volynsky, publicou um apelo ao empresário Elon Musk, homem mais rico do mundo e novo dono do Twitter. O militar ucraniano criou uma página no microblog, na madrugada desta quinta-feira (12), "só para abordar Elon Musk". As informações são do Portal UOL.

"As pessoas dizem que você veio de outro planeta para ensinar as pessoas a acreditar no impossível. Nossos planetas estão próximos um do outro, pois moro onde é quase impossível sobreviver. Ajude-nos a sair de Azovstal para um país mediador. Se não você, então quem? Me dê uma dica", escreveu Volynsky no Twitter. Até o momento, não houve resposta de Musk ao tuíte.

VEJA MAIS

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que não vê maneiras para desbloquear Mariupol por meios militares. Ocomplexo tem sido alvo constante de ataques das forças russas contra o último ponto de resistência na cidade portuária. Os civis já foram retirados de Azovstal.

Segundo o Ministério da Defesa, Volynsky reforçou o pedido "a todas as pessoas do planeta Terra" para que ajudem Elon a ver o apelo dele. "Diz-se que sua tarefa era inspirar a humanidade, fazê-la acreditar no impossível. Ele provou que não há problemas insolúveis para ele, que tudo é possível!", escreveu em sua página no Facebook.

O comandante afirma que as condições no local são desumanas e que ele já apelou ao "papa, aos líderes mundiais e a diplomatas de todo o mundo". "Dirigir-se a Elon Musk é um grito forçado da minha alma." "Todas as palavras já foram ditas. Cada minuto é a vida de alguém! O mundo deve se mover imediatamente", completou.