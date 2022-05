Guerra na Ucrânia: ataque gera vazamento de nitrato de amônio; veja o vídeo

Nesta quarta-feira (11), na cidade de Sloviansk, no leste da Ucrânia, um bombardeio causou vazamento de nitrato de amônio. Essa é a mesma substância que já gerou inúmeras catástrofes, como a explosão no porto de Beirute, no Líbano, em 2020.

Após a constatação do vazamento da substância, autoridades da cidade de Sloviansk pediram para que moradores não saíssem de casa, entretanto, também disseram que não há riscos para a população.

Com as explosões, uma densa fumaça alaranjada se formou sobre a região. Imagens divulgadas por moradores mostram o momento. Confira:

Outro acidentes

Várias catástrofes pelo mundo já ocorreram devido ao vazamento e armazenamento incorreto do nitrato de amônio. Em 1947, no estado do Texas, nos Estados Unidos, um navio cargueiro que vinha da França transportando 2.086 toneladas de nitrato de amônio explodiu e causou a morte de 581 pessoas.

Outra tragédia com a substância ocorreu em 4 de agosto de 2020 no porto da cidade de Beirute, no Líbano, deixando mais de 100 pessoas mortas e 5.000 feridas.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)