Resolução aprovada pela OMS pode levar à suspensão das atividades da Organização na Rússia

Foi aprovada nesta terça-feira (10), pela Organização Mundial da Saúde (OMS), durante uma sessão especial que reuniu membros da entidade para a região Europeia, uma resolução contra a Rússia que pode levar ao encerramento do gabinete em Moscou e suspensão das atividades da organização no país. As informações são do Portal SIC Notícias.

Foram 43 votos a favor, duas abstenções e três votos contra (Rússia, Bielorrússia, Tajiquistão). Em visita recente à Kiev, capital da Ucrânia, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom se reuniu com os funcionários da organização e criticou fortemente os ataques a unidades de saúde no país, afirmando que são ataques deliberados e inaceitáveis.

Após a decisão desta terça-feira, o responsável russo na OMS, Andrey Plotnitsky, mostrou-se “extremamente desapontado”. Já o Ministério da Saúde da Rússia reagiu afirmando que a decisão é “puramente política”, segundo a agência de notícias TASS.