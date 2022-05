Rússia comemora Dia da Vitória sobre a Alemanha Nazista e Putin cita Ucrânia em discurso

Em celebração a vitória sobre a Alemanha nazista em 1945, a data 9 de maio, todos os anos, é comemorada com um desfile militar na Praça Vermelha em Moscou, na Rússia. A data era ocasionalmente comemorada durante os anos da União Soviética, mas sob o governo de Vladimir Putin, a partir de 2008, além do desfile, se tornou uma oportunidade de demonstração de força das tropas e armamentos militares.

Este ano, a data ganha um novo significado. Diferente do contexto de 1945, em que a Rússia ajudou a libertar a Europa, desta vez, o país entra no 75º dia de guerra contra o país vizinho Ucrânia e ainda não teve uma vitória relevante para comemorar.

Dia da Vitória

Para os Russos, a data também é um importante momento para lembrar os sacrifícios da Segunda Guerra Mundial. Mais de 27 milhões de cidadãos soviéticos morreram e é considerada a maior perda de civis de qualquer país. Hoje, a data faz parte dos livros escolares e é parte fundamental para contar a história do país.

Desde 2014, quando a Rússia anexou a Criméia, Putin faz discursos no Dia da Vitória sobre derrotar o fascismo e dessa vez não foi diferente. No desfile de hoje, ele chamou de “operação militar especial” o conflito armado contra a Ucrânia. “A Rússia deu uma resposta preventiva à agressão, com uma decisão forçada e soberana. A operação militar especial era necessária e foi a decisão certa, na hora certa”, pontuou.

No desfile deste ano, terá menos armamento do que em 2021. São esperados cerca de 10 mil soldados e 129 equipamentos militares. Além disso, 77 aviões, helicópteros e a Força Aérea marcarão presença.

