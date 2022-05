Solidariedade materna

Um grupo de mais de 20 mães militares da Aeronáutica aderiu à doação de sangue em ação pelo Dia das Mães, no Hemopa.

Modernização no país

Pesquisa mostra que 76% dos brasileiros são a favor da digitalização dos cartórios, facilitando o acesso a serviços pela internet.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Esse cara (Zelensky) é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não tem apenas um culpado.”

LULA, ao responsabilizar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, a União Europeia e os Estados Unidos pela guerra em curso na Ucrânia. O comentário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi publicado na revista norte-americana Time desta semana, na qual ele é matéria de capa da edição.

ORÇAMENTO

PRESIDENTE



O deputado federal paraense Celso Sabino (União Brasil) é o novo presidente da Comissão Mista do Orçamento, considerada a mais importante do Congresso Nacional por ser responsável por fazer o desenho final do orçamento da União. A Comissão também é responsável pela votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que aponta os caminhos para os recursos públicos federais que devem somar, no ano que vem, R$ 5 trilhões. É a primeira vez que um paraense assume o comando da poderosa Comissão. O senador Marcelo Castro (MDB-PI) será o relator do orçamento da União de 2023.

EMPREGO

GOLPE



Emprego de meio período com pagamento de até R$ 15 mil por mês, trabalhando sem sair de casa e sem exigir qualificação. Parece bom demais para ser verdade e é. A mensagem atraente é parte da nova estratégia de golpistas para conseguirem dados pessoais de usuários de redes sociais e aplicativos de mensagens como o WhatsApp. O teor da mensagem sofre pequenas variações. Algumas são enviadas, supostamente, em nome da gigante do varejo digital Amazon; outras são atribuídas a um gerente de negócios do Sebrae. Todas elas, no entanto, têm o objetivo único de fazer a vítima clicar em um link que faz a captura dos dados. A recomendação dos especialistas é bloquear o mensageiro.

ALERTA

POLIOMIELITE



Erradicada no Brasil desde 1994, a poliomielite pode voltar ao País. O alerta foi feito nesta semana por pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O motivo para o alerta é a baixa cobertura vacinal. O número de crianças vacinadas vem caindo ano após ano. Desde 2015, a meta de imunizar 95% do público-alvo, percentual necessário para manter o País protegido da doença, não é atingido no Brasil.



DOENÇA



A poliomielite é uma doença infectocontagiosa causada por vírus e pode causar de um simples resfriado a problemas no sistema nervoso que levam à paralisia irreversível. O grupo mais vulnerável é formado por crianças com até cinco anos de idade.

HOMENAGEM

VISAGENS



Um evento para convidados no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso abrirá, amanhã, a programação de comemoração pelos 50 anos da série “Visagens e Assombrações de Belém”, do escritor Walcyr Monteiro, publicada pela primeira vez no dia 7 de maio de 1972, no jornal A Província do Pará. As homenagens seguem no período de quarta, 11, a sexta-feira, 13, deste mês, na Casa das Artes, desta vez com atividades abertas ao público, como a inédita “Feira de Livros Assombrosos”, que vai reunir, além das obras de Walcyr, obras de escritores como Juraci Siqueira, Paulo Maués, Joécio “Jojoca” Lima, Alfredo Garcia, entre outros.



ASSOMBRAÇÕES



Além da Feira de Livros, os eventos contarão com exposição, exibições de documentários sobre o homenageado, exibição de filmes derivados do livro, bate-papo com os escritores da feira e visitas guiadas para escolas públicas. A partir dessa programação, a editora Walcyr Monteiro, criada pelo filho do escritor, Átila Monteiro, vai iniciar a captação de recursos para o lançamento dos livros inéditos deixados por ele, como o “Visagens e Assombrações de Belém Vol. 2” e “Contos Noturnos”; “Histórias de Caboclo para maiores de 18 anos”, em coautoria com Juraci Siqueira.

Voos

Em alta



Estudo da AirHelp, empresa que atua na defesa dos passageiros junto às companhias aéreas, revela que o setor segue em franca recuperação após os dois anos de grave crise por causa da pandemia da covid-19. Nos primeiros três meses deste ano, o número de brasileiros que compraram passagens aéreas dobrou em relação ao mesmo período de 2021, saltando de 9,4 milhões para 17,3 milhões. A má notícia é que no mesmo período triplicou, no primeiro trimestre deste ano, o número de cancelamentos de voos e os atrasos por tempo superior a quatro horas aumentaram mais de cinco vezes.

EM POUCAS LINHAS

Foi escolhido, ontem, por meio de votação secreta, o cartaz do Círio 2022.

A arte escolhida, porém, só será apresentada ao público no dia 29 de maio, durante o encerramento da Quermesse Mariana, evento que será realizado a partir do próximo dia 20, na Praça Santuário;

Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;

A data é homenagem a Araceli, assassinada com oito anos de idade, no Espírito Santo, em 1973;

E hoje é o Dia Mundial de Higienização das Mãos. A data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde;

A pandemia da covid-19 confirmou o que os especialistas já afirmavam desde o final do século XIX. Higienizar as mãos é uma prática fundamental para o controle de doenças;

Após dois anos, a prefeitura de Santarém, oeste do Pará, confirmou que em 2022 voltará a realizar um dos mais importantes eventos do calendário turístico paraense: o Sairé.

O evento será de 15 a 19 de setembro.

O governador do Pará, Helder Barbalho, usou as redes sociais para anunciar que o Estado vai construir um Terminal Turístico em Icoaraci.

O terminal terá estrutura para receber cruzeiros nacionais e internacionais, além de atender à população que se desloca para o Marajó e para as ilhas do entorno de Belém, a partir do distrito.

Foi aprovada ontem, na Assembleia Legislativa do Pará, a lei que cria a Semana Estadual dos Contadores de Histórias.

O projeto teve autoria da deputada Marinor Brito (PSOL).

A partir de 15 de maio os candidatos que vão disputar as eleições deste ano já poderão fazer arrecadação de recursos na modalidade de financiamento coletivo.

Pedir voto, contudo, continua proibido.