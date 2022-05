Vale confirma acordo com Tesla, de Elon Musk, para fornecimento de níquel

A mineradora Vale confirmou nesta sexta-feira (6) a assinatura de um contrato de longo prazo para fornecimento de níquel a Tesla, empresa de Elon Musk, a partir de suas operações no Canadá. A mineradora diz que o acordo está em linha com a sua estratégia de ampliar exposição na indústria de veículos elétricos.

A Vale tomou conhecimento da divulgação pela Tesla Inc. nesta sexta, e confirma que assinou um contrato de longo-prazo com a Tesla Inc. para fornecimento de níquel Classe 1 nos Estados Unidos. “Este acordo está em linha com a nossa estratégia de ampliar a exposição à indústria de veículos elétricos, alavancando nossa baixa pegada de carbono e posição de liderança no mercado como maior produtor de níquel acabado da América do Norte”, afirma a mineradora.

“Temos o prazer de ter a Tesla, líder em produção de veículos elétricos, entre nossos clientes” disse Deshnee Naidoo, vice-Presidente Executiva de Metais Básicos da Vale. “Esse acordo reflete um compromisso compartilhado com sustentabilidade e mostra muito claramente que somos o fornecedor preferencial para produtos de níquel de baixa emissão de carbono e alta pureza, essenciais para baterias de longo alcance”, completou a executiva.



O objetivo da Vale é atingir de 30% a 40% de vendas de níquel Classe 1 para a indústria de veículos elétricos em rápido crescimento.



As operações da Vale, no Canadá, produzem produtos de níquel de baixa emissão de carbono. Em 2020, os rounds da refinaria de Long Harbour, em Newfoundland & Labrador, tiveram uma pegada de carbono verificada de 4,4 toneladas de gás carbônico equivalente por tonelada de níquel, enquanto as pelotas e pó da refinaria de níquel de Copper Cliff em Ontário tiveram uma pegada verificada de 7,3 toneladas equivalentes. Isso inclui emissões de Escopo 1 e 2 de mineração, moagem e refino, bem como emissões de Escopo 3 de insumos.