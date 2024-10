Com 17kg, gato mais obeso do mundo morre na Rússia

Fenômeno na internet, o felino conhecido como o "gato mais gordo do mundo" morreu no último sábado (26), em uma clínica de reabilitação, na Rússia.

Chamado Kroshik (em português, Farofa), o animal se tornou conhecido após ser resgatado do porão de um hospital, pesando 17,2 kg, quando o peso ideal para a espécie é de 5 kg. A suspeita era de que ele era super alimentado no local com uma dieta composta de sopa e biscoitos.

Ele foi retirado do local e levado para um centro de reabilitação para animais em Perm, onde faleceu no sábado. O anúncio da morte foi feito por meio da rede social onde estava sendo registrada a jornada de perda de peso do gato.

Após ser retirado do hospital, ele foi levado para um centro de reabilitação para animais, onde faleceu no sábado (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

“Esta notícia ecoa com um vazio retumbante no coração”, dizia a publicação, de acordo com o jornal Daily Star.

Segundo a equipe de veterinários que cuidava do felino, o animal teria ficado doente de repente. “Ele começou a engasgar. Até aquele momento, os veterinários nunca haviam notado sinais de falta de ar nele. Agimos imediatamente. Em meia hora Kroshik já estava na câmara de oxigênio”, explicaram na nota.

No entanto, a condição do gato piorou e veio a óbito, apesar dos esforços de ressuscitação. “Até seu último suspiro, os melhores veterinários lutaram pela sua vida”, acrescentou o comunicado.

O falecimento causou comoção nas redes sociais, onde muitas pessoas que torciam pela recuperação do gato expressaram suas condolências.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)