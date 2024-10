VÍDEO: Gatos fazem amizade com rato e surpreendem tutora: 'estão brincando'

Cinco gatos foram filmados aparentemente se divertindo com um rato, contrariando o que diz a relação natural de predador e presa entre esses animais. A jovem Iara Karol é a tutora dos felinos que aparecem na gravação e disse que se deparou com a situação, assim que chegou na casa onde mora. Ela pensou que os bichanos iriam eliminar o roedor, mas o desfecho da história foi outro.

Segundo Iara, o rato conseguiu se livrar da situação tensa, pois ela e os gatos deixaram o roedor sair com vida da casa. "'Tô' quase fazendo amizade com ele [rato] também, parece que é 'mó' parceiro'", disse a jovem no vídeo, publicado e seu perfil do Instagram.

Nos comentários, os internautas se divertiram com a situação inusitada "Não estou acreditando nisso. Os gatos amigos do rato", escreve uma com vários emojis dando risada. "Os daqui de casa fazem igual, mas no final cabeças rolam kk", comentou uma segunda internauta. "Devia mesmo ser um rato maneiro", escreveu uma terceira.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)