Candidatas ao Miss Universo abandonam evento após organizador brigar com Miss México

Candidatas de diversos países deixaram um evento do Miss Universo depois que um dirigente do país-sede deste ano, a Tailândia, repreendeu publicamente a Miss México durante a cerimônia.

Na ocasião em questão, o diretor do Miss Universo Tailândia, Nawat Itsaragrisil, chamou a atenção de forma grosseira de Fatima Bosch (Miss México) diante de dezenas de participantes por ela não ter publicado conteúdos promocionais do concurso. Ao tentar explicar, a candidata mexicana foi interrompida com gritos, e Itsaragrisil pediu a presença de seguranças, ameaçando desclassificar quem apoiasse a atitude da participante.

A miss mexicana deixou o salão, seguida por outras candidatas em solidariedade. Ao ver várias concorrentes de pé em apoio à mexicana, Itsaragrisil teria afirmado: "Quem quiser continuar no concurso, sente-se. Se você sair, o resto das garotas permanece". Mesmo assim, a maioria permaneceu de pé, e algumas foram em direção à saída.

O episódio foi transmitido ao vivo. A Organização do Miss Universo condenou o comportamento "inaceitável " de Itsaragrisil, que depois pediu desculpas. Uma equipe internacional foi acionada para assumir a organização do concurso, que segue em curso e será finalizado no dia 21 de novembro.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com