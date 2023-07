Modelo vence o Miss Holanda e será a 2ª trans a disputar o Miss Universo

Rikkie Valerie Kollé, uma modelo holandesa, foi coroada como a Miss Holanda e irá representar o país no Miss Universo 2023, que será realizado em El Salvador. Ela se torna a segunda mulher trans a participar do concurso.

A modelo segue os passos de Angela Ponce, que foi Miss Espanha em 2018, como a primeira mulher trans a participar da competição internacional. O Miss Holanda ocorreu em Leusden, uma cidade localizada a 58 km de Amsterdã, e contou com outras nove finalistas.

O júri considerou Rikkie a candidata que mais evoluiu durante o período de confinamento do concurso, destacando sua história inspiradora e sua clara missão. O júri disse ainda que a organização do Miss Universo ficará satisfeita em trabalhar com ela.

VEJA MAIS

Desde 2012, o Miss Universo permite a participação de mulheres trans nos concursos, porém, foi somente em 2018 que uma delas alcançou a etapa internacional.

É importante mencionar que a atual proprietária da Organização Miss Universo é Anne Jakrajutatip, uma empresária tailandesa transgênero. A atual detentora do título de Miss Universo, R'Bonney Nola, dos Estados Unidos, também esteve presente na Holanda durante o evento.

Antes de Rikkie chegar à final do Miss Holanda 2023, ela participou do programa Holland's Next Top Model em 2018.

Com o apoio de sua família, Rikkie iniciou o uso de hormônios femininos aos 16 anos e confirmou sua identidade de gênero feminina ao optar por passar pela cirurgia de redesignação sexual. Após dois anos na lista de espera, ela finalmente foi chamada em dezembro de 2022, realizando com sucesso em 31 de janeiro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)