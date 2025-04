Ex-primeira dama e miss capixaba morre aos 35 anos

Nabila Furtado, miss e ex-primeira dama de Cariacica (ES), cidade na região metropolitana de Vitória, morreu na noite da última terça-feira (22), aos 35 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Mesmo com a causa da morte não divulgada, o ex-prefeito da cidade, Juninho Geraldo Luzia, atualizava o estado de saúde da ex-primeira dama em suas redes sociais, já que Nabila enfrentava um quadro de trombose na região dos ombros e braços desde março deste ano. Não se sabe se o falecimento da miss está ligada com a doença.

O falecimento de Nabila foi confirmado pelo marido nas redes sociais.O ex-prefeito postou uma foto das mãos, dele e de sua esposa, com os dizeres “juntos até o último momento”.

Nabila Furtado e marido, o ex-prefeito de Cariacica. (Redes Sociais)

O velório de Nabila começou por volta das 6h30 desta quarta-feira (23), na Associação de Moradores da Vila Palestina. O sepultamento deve acontecer por volta do horário do almoço, no Cemitério São Jorge, ambos em Cariacica.

